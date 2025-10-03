Βουνς (ΕΚΤ): Σε καλή θέση τα επιτόκια για τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού

Ενώ ο Βουνς έδειξε ικανοποίηση με την πολιτική της ΕΚΤ για τα επιτόκια έως τώρα, ήταν πιο επικριτικός σχετικά με τις επιπτώσεις της παρατεταμένης περιόδου χαμηλού κόστους δανεισμού που προηγήθηκε του σοκ του πληθωρισμού.

Η νομισματική πολιτική που ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι κατάλληλη για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα κινείται σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%, σύμφωνα με το μέλος του ΔΣ, Πιερ Βουνς.

Οι αξιωματούχοι βρήκαν το «τέλειο calibration» για τα επιτόκια «αφού αρχίσαμε πραγματικά να πολεμάμε το θηρίο», τόνισε ο διοικητής της βελγικής κεντρικής τράπεζας σε συνέδριο στο Άμστερνταμ. «Κάνουμε πολύ καλή δουλειά» και «βρισκόμαστε σε καλό σημείο» πρόσθεσε σύμφωνα με το Bloomberg.

Ενώ ο Βουνς έδειξε ικανοποίηση με την πολιτική της ΕΚΤ για τα επιτόκια έως τώρα, ήταν πιο επικριτικός σχετικά με τις επιπτώσεις της παρατεταμένης περιόδου χαμηλού κόστους δανεισμού που προηγήθηκε του σοκ του πληθωρισμού.

«Ποια είναι η ζημιά που έχει προκαλέσει η πολιτική των χαμηλών -μακροπρόθεσμα- επιτοκίων όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία σε ορισμένες χώρες;» διερωτήθηκε. «Η απάντησή μου θα ήταν ότι προκάλεσε μεγάλη ζημιά» συμπλήρωσε.

Αυτή η πολιτική συνδυάστηκε με αγορές assets αξίας πολλών τρισ. ευρώ για την τροφοδότηση του πληθωρισμού μεταξύ 2015 και 2022. Ενώ θεωρήθηκε απαραίτητη τότε, οι αξιωματούχοι πλέον αμφισβητούν την κλίμακα της αγοράς κυρίως κρατικών ομολόγων - κυρίως επειδή ευθύνονται για τεράστιες ζημίες στους ισολογισμούς των κεντρικών τραπεζών.

«Δεν πιστεύω ότι αυτό που κάναμε ήταν πολύ αποτελεσματικό», διαπίστωσε, αποσαφηνίζοντας ότι η ΕΚΤ υποτίμησε τις συνέπειες της «πραγματοποίησης ζημιών για μεγάλο χρονικό διάστημα».