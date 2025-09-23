Το μήνυμα του προέδρου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος στην εκδήλωση για τα 20 χρόνια από τη θεσμοθέτηση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου. Το παρόν και το μέλλον του λιανεμπορίου.

Να ανατρέψει την εικόνα που έχει «περάσει» στον Έλληνα καταναλωτή για τα κέρδη των σούπερ μάρκετ, επιχείρησε για μια ακόμη φορά ο επικεφαλής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και επικεφαλής της αλυσίδας ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης.

«Τα σουπερ μάρκετ φαίνεται να παίρνουν πάρα πολλά χρήματα αλλά στους ισολογισμούς τους αποδεικνύεται ότι το περιθώριο κέρδους τους είναι πολύ μικρό. Για κάθε ένα ευρώ που αγοράζει ο καταναλωτής, τα σούπερ μάρκετ έχουν προ φόρων κέρδη 1,2 λεπτά», ανέφερε το βράδυ της Δευτέρας ο κ. Παντελιάδης μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΣΕΕ με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την καθιέρωση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου.

«Είναι αδύνατον να πορευτούμε με παρεμβατικά μέτρα»

Ταυτόχρονα, ο κ. Παντελιάδης απέστειλε εκ νέου ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση, διαμηνύοντας πως «είναι αδύνατον να πορευτούμε με παρεμβατικά μέτρα».

Αναφερόμενος στη νέα πρωτοβουλία περί μείωσης τιμών, όπου ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει ζητήσει να μειωθούν άμεσα οι τιμές σε 1.000 κωδικούς, ο κ. Παντελιάδης σημείωσε χαρακτηριστικά «Το θέμα των 1.000 κωδικών είναι μεγάλη ιστορία. Μόνα τους τα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν να το υλοποιήσουν, θα ήταν ανούσιο. Έχουμε ζητήσει τη συνδρομή των προμηθευτών και πιστεύουμε πως θα το στηρίξουν, αλλά είναι αδύνατον να πορευτούμε με τέτοια παρεμβατικά μέτρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα έχει νόημα μόνο αν προχωρήσει με επώνυμα προϊόντα, ενώ γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε αυτή να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

«Δεν υπάρχουν περιθώρια τα σούπερ μάρκετ να επιδοτήσουν άλλο τις τιμές»

Την ίδια ώρα ο κ. Παντελιάδης επισήμανε πως «δεν υπάρχουν περιθώρια τα σούπερ μάρκετ να επιδοτήσουν άλλο τις τιμές. Βοηθήσαμε τον καταναλωτή όσο μπορέσαμε. Υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο η επιβίωση επιχειρήσεων τίθεται σε κίνδυνο». «Οι τιμές τα προηγούμενα χρόνια ανέβηκαν όχι επειδή ανέβηκε η κερδοφορία των σούπερ μάρκετ. Αντιθέτως η κερδοφορία έπεσε», επανέλαβε.

Το μεγάλο «στοίχημα» του εμπορίου

Μιλώντας στο ίδιο πάνελ για το μέλλον του εμπορίου στη χώρα μας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας έθεσε μια πολύ σημαντική παράμετρο στο τραπέζι, εκφράζοντας την ανάγκη ο Έλληνας έμπορος να πουλά «γνωρίζοντας ότι η χώρα έχει ένα οξύ δημογραφικό πρόβλημα». Ο ίδιος μίλησε για τις τεράστιες δυνατότητες του ελληνικού εμπορίου αρκεί, όπως εξήγησε, να συνδεθεί περισσότερο με την τεχνολογία και τους άλλους κλάδους της οικονομίας. Αναφερόμενος, δε, στην επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας προειδοποίησε πως «θα υποχωρήσει προς χαμηλότερους ρυθμούς, εκτός αν αυξηθεί η παραγωγικότητα και η εξωστρέφεια. Τα καλά νέα είναι ότι είμαστε εδώ που είμαστε σαν οικονομία αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα».

Για την εκκωφαντική αλλαγή που έρχεται τα επόμενα 3-5 χρόνια στο εμπόριο μίλησε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Κωνσταντίνος Γεράρδος, αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη και αναγνωρίζοντας πως μέρα με τη μέρα αλλάζει άρδην η έννοια της συμπεριφοράς της κατανάλωσης, τάση την οποία δεν χαρακτηρίζει, όπως είπε, «κακή, καθώς κάθε αλλαγή έχει και ευκαιρίες». Αναφερόμενος ωστόσο στη μεγάλη διείσδυση των ασιατικών και δη κινεζικών πλατφορμών στο ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση στο ελληνικό εμπόριο, εστίασε στους ιδιαίτερα άνισους όρους με τους οποίους πορεύεται ο Κινέζος έμπορος έναντι του Έλληνα. «Μέσα σε μόλις 1,5-2 χρόνια, διακινούνται την ημέρα 80.000 πακέτα από τις κινεζικές πλατφόρμες. Οφείλουμε να τους ανταγωνιστούμε αλλά όχι με εκκωφαντικά άνισους όρους», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ο εμπορικός κλάδος συχνά δεν έχει την αναγνώριση που του αξίζει. Θεωρείται μη παραγωγικός, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο κατεξοχήν μεταφορέας της αξίας: χωρίς εμπόριο, η παραγωγή μένει ατελής. Χωρίς εμπόριο, η καινοτομία και η βιομηχανική δημιουργία δεν συναντούν ποτέ τον καταναλωτή», σημείωσε στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση πως «η στήριξη του εμπορίου δεν είναι χάρη. Είναι στρατηγική επιλογή. Γιατί κάθε νέα επιχείρηση που ανοίγει, κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται, κάθε τοπική αγορά που παραμένει ζωντανή, είναι ένα βήμα μπροστά για την Ελλάδα».