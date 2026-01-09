Ειδήσεις | Διεθνή

Συνάντηση της προσωρινής Προέδρου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες με τον πρεσβευτή της Κίνας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συνάντηση της προσωρινής Προέδρου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες με τον πρεσβευτή της Κίνας
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες είχε συνομιλίες χθες Πέμπτη με τον πρεσβευτή της Κίνας στο Καράκας, τον Λαν Χου, όπως ενημέρωσε η ίδια μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Telegram.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες είχε συνομιλίες χθες Πέμπτη με τον πρεσβευτή της Κίνας στο Καράκας, τον Λαν Χου, όπως ενημέρωσε η ίδια μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Telegram.

«Εκτιμούμε τη σταθερή και συνεπή στάση της Κίνας στην έντονη καταδίκη της σοβαρής παραβίασης του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας της Βενεζουέλας», δήλωσε η Ροδρίγκες, αναφερόμενη στην πρόσφατη αμερικανική επίθεση στο Καράκας και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εμείς συζητάμε για 1 ή 1,5 λεπτό φθηνότερο ρεύμα, όταν η αγροτική υφήλιος φλέγεται…

Επιδότηση έως 1.000 ευρώ για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών - Έμφαση σε μητέρες

Ποιες επιχειρήσεις γλιτώνουν τον ΦΠΑ για συναλλαγές στην ΕΕ - Οι βασικές προϋποθέσεις

tags:
Βενεζουέλα
Κίνα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider