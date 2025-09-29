Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται ένα σχήμα με διευρυμένη περίμετρο δικαιούχων και εντός των «αντοχών» του προϋπολογισμού, που επίσης θα είναι συμβατό με την εθνική ενεργειακή στρατηγική και για το οποίο δεν θα υπάρχουν ενστάσεις της Κομισιόν.

Με «πυρετό» διαβουλεύσεων και το επόμενο 7ήμερο, που θα πάρει τη σκυτάλη από τις τεχνικές επαφές και τη Διυπουργική της προηγούμενης εβδομάδας, θα συνεχιστεί η προσπάθεια της κυβέρνησης να καταλήξει στο σχήμα στήριξης των βιομηχανιών για το ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Insider.gr, η κυβέρνηση υποστηρίζει πως στην ιδανική περίπτωση το σχήμα θα πληροί τέσσερις προϋποθέσεις, ξεκινώντας από το να έχει έχει διευρυμένη περίμετρο – δηλαδή να μην περιορίζεται μόνο στις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, αλλά να καλύπτει ευρύ φάσμα της εγχώριας παραγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι τυχαίες οι κυβερνητικές αναφορές για την ανάγκη ενός ολιστικού σχεδίου. Σημαντικό είναι επίσης η στήριξη που θα χρειαστεί να κινείται στα όρια των αντοχών του κρατικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, για το σχήμα που θα επιλεγεί, θα πρέπει να διασφαλίζεται πως δεν θα υπάρχουν αντιρρήσεις της Κομισιόν, καθώς σε μία τέτοια περίπτωση θα άνοιγε θέμα ελληνικών παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Τέταρτη προϋπόθεση είναι το μέτρο να συμμορφώνεται με την ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Για παράδειγμα, σε μία συγκυρία όπου στο ελληνικό σύστημα είναι ήδη ορατές οι παρενέργειες από τη μονοκαλλιέργεια των φωτοβολταϊκών, δεν θα είχε νόημα η στήριξη αυτή να επιστραφεί από τις βιομηχανίες με την κατασκευή νέων ηλιακών πάρκων.

«Σταθμός» η συνέλευση του ΣΕΒ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως πρόκειται για μία εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση, καθώς εκτιμάται πως είναι σχεδόν απίθανο να βρεθεί μία φόρμουλα που να μην παραβιάζει κάποιο (ή κάποια) από τα τέσσερα προαπαιτούμενα. Έτσι, έχει αποφασιστεί να καταρτιστούν 3 με 4 εναλλακτικά σενάρια για το σχέδιο στήριξης, κάτι που έχει αναλάβει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η επιλογή θα γίνει επί της ουσίας στη βάση του ποιο (ή ποια) προαπαιτούμενα ιεραρχούνται ως λιγότερο σημαντικά – κάτι που θα γίνει με πολιτική απόφαση από το Μαξίμου. Επομένως, το αμέσως επόμενο βήμα θα είναι να προετοιμαστούν αυτές οι εναλλακτικές φόρμουλες – εξ ου και οι νέες τεχνικές συναντήσεις με τους φορείς της βιομηχανίας αυτή την εβδομάδα, όπως και η καινούρια Διυπουργική, που θα διεξαχθεί εκτός απροόπτου την επόμενη Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου.

Όσον αφορά το πότε θα «κλειδώσει» το σχήμα στήριξης, από πολιτικής πλευράς σημαντικό χρονικό ορόσημο αποτελεί η επικείμενη ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου και στην οποία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Ωστόσο, προς ώρας δεν μπορεί να προεξοφληθεί ότι έως τότε θα έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις.

Σενάρια και εκτός του ιταλικού μοντέλου

Νεότερες πληροφορίες επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ του Insider.gr, σχετικά με το ότι οι εναλλακτικές λύσεις δεν θα προέλθουν μόνο από την πρόταση του ΣΕΒ, η οποία βασίζεται στο ιταλικό μοντέλο. Παράλληλα, θα προετοιμαστούν σενάρια και με βάση όσα προβλέπονται στο νέο Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων με σκοπό τη στήριξη της Συμφωνίας για την Καθαρή Βιομηχανία (CISAF, Clean Industrial Deal State Aid Framework), το οποίο εγκρίθηκε μέσα στο καλοκαίρι.

Στόχος είναι να αξιοποιηθεί μία νομική βάση που είναι σίγουρο ότι δεν θα δημιουργήσει αντιρρήσεις στην Κομισιόν. Εκτός από το εγκεκριμένο Πλαίσιο του CISAF, στην περίπτωση του ιταλικού μοντέλου αυτό εξασφαλίζεται από το comfort letter που έλαβε η Ρώμη από τις Βρυξέλλες – υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι το υποψήφιο ελληνικό θα ενσωματώνει τις βελτιώσεις που ζήτησαν οι Βρυξέλλες στη Ιταλία. Επίσης, για να αποφευχθεί το νομικό «κενό», δεν φαίνεται να προκρίνεται στα σενάρια μία «υβριδική» λύση, με στοιχεία τόσο από το ιταλικό μοντέλο όσο και από το CISAF.

Υπενθυμίζεται ότι το CISAF δίνει τη δυνατότητα στα κράτη -μέλη να επιστρατεύσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς με σκοπό την προσωρινή ελάφρυνση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους εγχώριους ενεργοβόρους καταναλωτές. Σε αυτή την περίπτωση, η κρατική ενίσχυση θα απορροφά ποσοστό των αυξημένων τιμών για μερίδιο της κατανάλωσης των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Κομισιόν, θα πρέπει με αυτό τον τρόπο μπορεί να στηριχθεί έως το 50% της κατανάλωσης των βιομηχανιών. Επίσης, η τιμή μετά την επιδότηση θα μπορεί να είναι μειωμένη κατά 50% σε σχέση με το χονδρεμπορικό κόστος, χωρίς να αποκλιμακώνεται κάτω από τα 50 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Η πρόταση του ΣΕΒ, όπως παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, έχει σαφώς πιο διευρυμένη «περίμετρο» για τους δικαιούχους – στη βασικό της εκδοχή, προβλέπει την υπαγωγή 385 επιχειρήσεων από την υψηλή και μέση τάση (ανάμεσα στις οποίες και κάποιες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ). Ωστόσο, το κόστος της ίδιας εκδοχής είναι δυσθεώρητο, αγγίζοντας τα 285 εκατ. ευρώ περίπου για κάθε χρόνο από την 3ετία εφαρμογής της. Επίσης, οι βελτιώσεις που ζήτησε η Κομισιόν από τη Ρώμη στο ιταλικό μοντέλο καθιστούν μειώνουν εξαιρετικά την ελκυστικότητά του.