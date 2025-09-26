Υπό τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Τσάφο, η χθεσινή συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο με εκπρόσωπους του ΣΕΒ, με σκοπό την παρουσίαση από τον Σύνδεσμο της νέας παραλλαγής του ιταλικού μοντέλου που προτείνει για την ανακούφιση των επιχειρήσεων – με τις κυβερνητικές πηγές πάντως να διευκρινίζουν πως οι διαθέσιμες λύσεις δεν περιορίζονται στο σχήμα της Ιταλίας. Πιθανόν νέα συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα πριν από τη Διυπουργική, που θα διεξαχθεί κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη Πέμπτη, ενδεχομένως με τη συμμετοχή και άλλων βιομηχανικών συνδέσμων πέραν του ΣΕΒ. Σε διαφορετικό μήκος κύματος οι δηλώσεις για το θέμα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου.

Με συνάντηση χθες του ΥΠΕΝ με αντιπροσωπεία του ΣΕΒ, έγινε ένα ακόμη βήμα στη διαδικασία για τη σχηματοποίηση της φόρμουλας με την οποία θα στηριχθούν οι εγχώριες βιομηχανίες για τη συγκράτηση του ενεργειακού τους κόστους. Η συνάντηση έγινε σε τεχνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου, και στόχο να παρουσιάσει ο Σύνδεσμος μία νέα παραλλαγή της πρότασης που έχει ετοιμάσει και η οποία βασίζεται στο ιταλικό μοντέλο, για την ελάφρυνση των εγχώριων επιχειρήσεων.

Η νέα παραλλαγή διατηρεί τη φιλοσοφία της πρότασης, περί ενεργειακού δανείου, ωστόσο ενσωματώνει στο σχήμα στήριξης και άλλες επιχειρήσεις, πέρα από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Είναι ενδεικτικό ότι στο βασικό της σενάριο θα ωφεληθούν 385 επιχειρήσεις από την υψηλή και μέση τάση (ανάμεσα στις οποίες και κάποιες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ), για σταθερή και ανταγωνιστική τιμή σχεδόν στο σύνολο της κατανάλωσής τους, που φτάνει τις 10 TWh ετησίως, για μία 3ετία. Για τον σκοπό αυτό, η κρατική στήριξη θα πρέπει να ανέλθει σε 285 εκατ ευρώ περίπου τον χρόνο.

Όπως πάντως διευκρινίζουν κυβερνητικές πηγές, στο τραπέζι βρίσκονται μία σειρά από λύσεις -και όχι αποκλειστικά το ιταλικό μοντέλο. Κοινός παρονομαστής όλων των εναλλακτικών επιλογών είναι πως δεν αφορούν την επιδότηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, ένα σενάριο που θα είχε ως συνέπεια η Κομισιόν να εκκινήσει διαδικασίες κατά της χώρας μας, για παράνομες κρατικές ενισχύσεις.

Την ίδια στιγμή, η πραγματοποίηση της συνάντησης -τέσσερα μόλις 24ωρα από τη Διυπουργική σύσκεψη- επιβεβαιώνει τις τοποθετήσεις κύκλων της κυβέρνησης, που σημείωναν στο Insider.gr πως στόχος είναι να μην καθυστερήσει η οριστικοποίηση των μέτρων τα οποία θα εφαρμοσθούν. Επίσης, οι ίδιοι κύκλοι μετέφεραν την πρόθεση της κυβέρνησης η ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους να αγγίζει ευρύτερους κλάδους της ελληνικής παραγωγής, και όχι μόνο τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Δίκαιη προσέγγιση

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν οι δηλώσεις την Τετάρτη του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει επίγνωση του προβλήματος και έχει στα σκαριά μέτρα για την επίλυσή του. Τόνιζε ωστόσο πως οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του επιχειρηματικού κλάδου και όχι μόνο τους ενεργοβόρους καταναλωτές.

Σημείωσε πως η παρέμβαση θα είναι δίκαιη και θα κινείται στα όρια των αντοχών του κρατικού προϋπολογισμού. Σύμφωνα πάντως με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, δομικές λύσεις στο ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων θα δοθούν με την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση των διασυνδέσεων.

Αίσθηση πάντως στη συνέλευση προκάλεσε η αποκάλυψη του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, πως δύο μεγάλα ελληνικά εργοστάσια μελετούν το σενάριο να κλείσουν λόγω του υψηλού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρόπουλο, μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε πλήγμα για την εθνική οικονομία, με δεδομένο το «ειδικό βάρος» των δύο επιχειρήσεων.

Από τον πρωθυπουργό οι τελικές αποφάσεις

Η χθεσινή συνάντηση εντάσσεται επί της ουσίας στην διαδικασία προπαρασκευής της νέας Διυπουργικής σύσκεψης, η οποία θα γίνει την επόμενη Πέμπτη. Στη σύσκεψη πιθανόν θα δώσουν το παρών και άλλοι βιομηχανικοί Σύνδεσμοι πέραν του ΣΕΒ, ενώ πριν από αυτήν θα πραγματοποιηθεί μία ακόμη συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο, την επόμενη Τετάρτη.

Τη νέα Διυπουργική προανήγγειλε σε χθεσινή ραδιοφωνική του συνέντευξη ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο ίδιος τάχθηκε πάντως υπέρ της υιοθέτησης του ιταλικού μοντέλου, που έχει προτείνει ο ΣΕΒ, επισημαίνοντας ωστόσο πως οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον πρωθυπουργό.

Υπογράμμισε πως σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να κλείσει καμία επιχείρηση λόγω του ενεργειακού κόστους, ενώ τόνισε πως η βιομηχανία αποτελεί βασικό πυλώνα στο νέο παραγωγικό μοντέλο που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, το πιο σοβαρό πρόβλημα της ελληνικής βιομηχανίας είναι το ενεργειακό κόστος, ειδικά για τις ενεργοβόρες μονάδες.

Το «Energy Industrial Reset» του ΣΕΒ

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση που έχει επεξεργαστεί ο ΣΕΒ αφορά μία παραλλαγή του σχήματος στήριξης «Energy Release 2.0», το οποίο εφαρμόζει η Ιταλία. Με όνομα «Energy Industrial Reset», η αρχιτεκτονική του μοντέλου του Συνδέσμου προβλέπει πως οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα λάβουν ένα τριετές «ενεργειακό δάνειο», με ποσότητες «πράσινου» ηλεκτρισμού σε σταθερή τιμή για όλο αυτό το χρονικό διάστημα (στην Ιταλία η τιμή καθορίστηκε στα 65 ευρώ ανά Μεγαβατώρα). Οι ποσότητες αυτές θα προέλθουν από το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ.

Για να αποπληρώσουν το «δάνειο», οι βιομηχανίες θα αναλάβουν, σε βάθος 20ετίας, να επιστρέψουν στον ΔΑΠΕΕΠ τη διπλάσια ενέργεια από αυτή που τους παραχωρήθηκε τα τρία χρόνια. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να στηρίξουν την ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ που θα παράγουν την αντίστοιχη «πράσινη» ενέργεια. Η κρατική στήριξη θα αφορά την κάλυψη του οικονομικού «κενού» που θα προκληθεί στον ΔΑΠΕΕΠ, για την παροχή των «πράσινων» Μεγαβατώρων σε ανταγωνιστική τιμή για την 3ετία.