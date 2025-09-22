Οικονομία | Ελλάδα

Τι συζητήθηκε στην κυβερνητική σύσκεψη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τι συζητήθηκε στην κυβερνητική σύσκεψη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
Σύσκεψη με αντικείμενο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Σύσκεψη με αντικείμενο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Στη σύσκεψη μετείχαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Από την πλευρά της βιομηχανίας μετείχε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος και αντιπροσωπεία του Συνδέσμου.

Στη σύσκεψη επισημάνθηκαν από την πλευρά της κυβέρνησης τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας όπως, μεταξύ άλλων, η μείωση της φορολογίας στα κέρδη των επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών εισφορών, οι απλουστεύσεις στην αδειοδότηση αλλά και οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους.

Συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΥΠΕΘΟ - ΑΑΔΕ: H διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Οι 10 νεότεροι δισεκατομμυριούχοι του Forbes 400

Καλπάζουν οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια - Το γράφημα της εβδομάδας

tags:
Βιομηχανία
Ενέργεια
ΣΕΒ
Κωστής Χατζηδάκης
Κυριάκος Πιερρακάκης
Σταύρος Παπασταύρου

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider