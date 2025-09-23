Βιομηχανικό ρεύμα: Παράταση της αγωνίας για τη στήριξη - Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης

Όπως διαφάνηκε από τη χθεσινή Διυπουργική σύσκεψη, με την παρουσία εκπροσώπων του ΣΕΒ, πρόθεση είναι να δρομολογηθεί ελάφρυνση των εγχώριων βιομηχανιών από το υψηλό κόστος ηλεκτρισμού, χωρίς πάντως να υπάρξει «λευκός καπνός» ούτε για τη λύση που θα προκριθεί, ούτε για τον χρονικό ορίζοντα εφαρμογής της.

Χωρίς «λευκό καπνό» ως προς τη λύση που θα προκριθεί για την ελάφρυνση της βιομηχανίας από το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας -και όπως είναι φυσικό ως προς τον χρονικό ορίζοντα εφαρμογής της- ολοκληρώθηκε η χθεσινή Διυπουργική σύσκεψη, παρουσία των εκπροσώπων του ΣΕΒ. Από τη συνάντηση, πάντως, επιβεβαιώθηκε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να στηρίξει τους εγχώριους ενεργοβόρους καταναλωτές.

Στο ίδιο μήκος κύματος και σχολιάζοντας τη χθεσινή σύσκεψη, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι στόχος είναι να μην καθυστερήσει η οριστικοποίηση των μέτρων που θα εφαρμοσθούν. Όπως συμπληρώνουν, γνώμονας για τις αποφάσεις θα είναι η ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους να αγγίζει ευρύτερους κλάδους της ελληνικής παραγωγής, και όχι μόνο τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Υπενθυμίζεται ότι η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Από την κυβέρνηση συμμετείχαν επίσης οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Από την πλευρά της βιομηχανίας μετείχε αντιπροσωπεία του ΣΕΒ υπό τον πρόεδρο του ΔΣ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο.

Απαραίτητη η ελάφρυνση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΕΒ παρουσίασε την πρόταση που έχει διαμορφώσει για την αντιστάθμιση του υψηλού ενεργειακού κόστους και η οποία, όπως έχει γράψει το Insider.gr, βασίζεται σε μία παραλλαγή του σχήματος στήριξης «Energy Release 2.0», το οποίο εφαρμόζει η Ιταλία. Από τη μεριά της κυβέρνησης, επισημάνθηκε ότι θα πρέπει όντως η συγκράτηση του ενεργειακού κόστους να πλαισιώσει τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν ληφθεί, για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Από την πλευρά της βιομηχανίας, διαμηνύεται πως όντως θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να αποκρυσταλλώσει άποψη η κυβέρνηση επί της εν λόγω πρότασης και των παραμέτρων εφαρμογής της, η οποία εξάλλου είναι αρκετά τεχνική. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση είναι ανάγκη να υπάρξουν μέτρα ανακούφισης, κατ΄αρχάς λόγω του υψηλού κόστους της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζεται πως αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν προχωρήσει σε μέτρα στήριξης, γεγονός το οποίο υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, και η Κομισιόν έχει αναγνωρίσει την ανάγκη στήριξης από τα κράτη-μέλη, ενσωματώνοντας τη σχετική δυνατότητα το νέο Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων με σκοπό τη στήριξη της Συμφωνίας για την Καθαρή Βιομηχανία (CISAF, Clean Industrial Deal State Aid Framework), το οποίο εγκρίθηκε μέσα στο καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι το CISAF δίνει τη δυνατότητα στα κράτη -μέλη να επιστρατεύσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς με σκοπό την προσωρινή ελάφρυνση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους εγχώριους ενεργοβόρους καταναλωτές. Σε αυτή την περίπτωση, η κρατική ενίσχυση θα απορροφά ποσοστό των αυξημένων τιμών για μερίδιο της κατανάλωσης των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Κομισιόν, θα πρέπει με αυτό τον τρόπο μπορεί να στηριχθεί έως το 50% της κατανάλωσης των βιομηχανιών. Επίσης, η τιμή μετά τη μείωση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 50 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Παρουσίαση από τον ΣΕΒ

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο που δεν υπήρξε καμία σχετική νύξη στη χθεσινή σύσκεψη, δημοσιογραφικές πληροφορίες επιμένουν στο ότι η καταρχήν προσέγγιση της κυβέρνησης είναι η στήριξη με ένα κονδύλι στα επίπεδα των 200 εκατ. ευρώ ετησίως, για περίοδο τριών χρόνων. Επίσης, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, φαβορί για τη «φόρμουλα» στήριξης αποτελεί η πρόταση που έχει συντάξει και παρουσίασε χθες ο ΣΕΒ.

Με όνομα «Energy Industrial Reset», το μοντέλο του Συνδέσμου προβλέπει πως οι ελληνικές βιομηχανίες θα λάβουν ένα τριετές «ενεργειακό δάνειο», με ποσότητες «πράσινου» ηλεκτρισμού σε σταθερή τιμή για όλο αυτό το χρονικό διάστημα (στην Ιταλία η τιμή καθορίστηκε στα 65 ευρώ ανά Μεγαβατώρα). Το «δάνειο» αυτό θα αφορά όλες τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις υψηλής και μέσης τάσης (υπολογίζονται σε 60), καλύπτοντας το ποσοστό των αναγκών τους σε ρεύμα που θα επιλέξει η πολιτεία.

Για παράδειγμα, αν αποφασιστεί να καλυφθεί όλη η κατανάλωσή τους, τότε θα πρέπει να τους παραχωρηθούν 7,4 TWh (Τεραβατώρες) «πράσινης» ενέργειας, για κάθε ένα από τα τρία έτη. Το «δάνειο» θα συναφθεί με τον ΔΑΠΕΕΠ, υπογράφοντας με τον Διαχειριστή ένα συμβόλαιο (συμβόλαιο επί της διαφοράς, CfD), το οποίο θα διασφαλίζει ότι η τιμή τροφοδοσίας των επιχειρήσεων θα είναι σταθερή.

Εξόφληση του «ενεργειακού δανείου»

Για να εξασφαλίζεται ανταγωνιστικό κόστος στις βιομηχανίες η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας του «δανείου» θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από το χονδρεμπορικό κόστος – εξ ου και η επιλογή των 65 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Αυτό σημαίνει πως ο ΔΑΠΕΕΠ θα πρέπει να αποζημιώνεται από τον εθνικό προϋπολογισμό, για να μην «γράφει» ζημίες. Στην περίπτωση των 7,4 TWh, το κόστος εκτιμάται σε 260 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Για να αποπληρώσουν το «δάνειο», οι βιομηχανίες θα αναλάβουν, σε βάθος 20ετίας, να επιστρέψουν στον ΔΑΠΕΕΠ τη διπλάσια ενέργεια από αυτή που τους παραχωρήθηκε τα τρία χρόνια. Αν για παράδειγμα τους παραχωρηθεί ενέργεια 7,4 TWh σε τιμή 65 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, θα πρέπει να επιστρέψουν 14,8 TWh μέσα σε 20 χρόνια, στην ίδια τιμή.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να στηρίξουν την ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ που θα παράγουν την αντίστοιχη «πράσινη» ενέργεια. Και πάλι για το σενάριο επιστροφής 14,8 TWh, θα χρειαστούν έργα ΑΠΕ ισχύος 1,3 GW περίπου. Τα έργα αυτά μπορούν είτε να αναλάβουν να τα κατασκευάσουν οι ίδιες οι βιομηχανίες, είτε να εξασφαλίσουν αυτή την ενέργεια συνάπτοντας PPAs με παραγωγούς ΑΠΕ για 20 χρόνια. Υπό αυτή την έννοια, ίσως αναβιώσουν κάποια από τα PPAs που έχουν υπογράψει βιομηχανίες με επενδυτές ΑΠΕ και τα οποία πλέον έχουν περιέλθει στα αζήτητα.