S&P: Η αμερικανική οικονομία ακόμα «παλεύει» να προσαρμοστεί στους δασμούς

Παρά το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες καταστροφικές επιπτώσεις των δασμών έχουν παρέλθει, οι αμερικανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να προσαρμόζονται στα αυξημένα κόστη που σχετίζονται με το νέο καθεστώς αλλά και στην μειωμένη ζήτηση των καταναλωτών που τις έχει ωθήσει να περιορίσουν τις προσλήψεις.

Σύμφωνα με έρευνα της S&P Global για την πορεία της οικονομίας τον Σεπτέμβριο, ο δείκτης των επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών που απασχολούν αρκετούς Αμερικανούς, υποχώρησε σε χαμηλό τριών μηνών στις 53,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο έναντι 54,5 τον Αύγουστο.

Από την άλλη, ο δείκτης του κατασκευαστικού κλάδου - ο πιο επηρεασμένος από τους δασμούς - έπεσε σε χαμηλό 2 μηνών στις 52 μονάδες, από το υψηλό τριετίας που είχε καταγράψει τον Αύγουστο στις 53 μονάδες.

Μία μέτρηση πάνω από 50 υποδηλώνει ανάπτυξη, ωστόσο οι τελευταίες έρευνες περιλαμβάνουν και προειδοποιητικά σημάδια.

«Παρ' όλο που παρουσιάστηκε εκ νέου ανάπτυξη τόσο στις κατασκευές όσο και στις υπηρεσίες, και οι δύο κλάδοι εμφάνισαν αδύναμη ανάπτυξη, που οδήγησε σε λιγότερες προσλήψεις», δήλωσε ο Κρις Γουίλιαμσον, οικονομολόγος της S&P Global.

Οι μηνιαίες έρευνες της S&P αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις για την πρόοδο της οικονομίας. Οι δείκτες έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμοι εν μέσω των σαρωτικών αλλαγών και των επιθετικών πολιτικών που έχει ακολουθήσει ο Τραμπ.