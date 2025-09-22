Στουρνάρας για επιτόκια: Η ΕΚΤ σε «καλή ισορροπία» - Δεν χρειάζεται περαιτέρω χαλάρωση

Ο διοικητής της ΤτΕ θεωρείται ως ένα από τα μέλη του ΔΣ της ΕΚΤ που τάσσονται υπέρ μιας πιο διευκολυντικής πολιτικής (dovish).

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά πάσα πιθανότατα έκλεισε τον κύκλο μειώσεων των βασικών επιτοκίων της, και για να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα πρέπει να μεσολαβήσει σημαντική μεταβολή των προοπτικών για τις τιμές και την οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με το μέλος του ΔΣ, Γιάννη Στουρνάρα σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερος του 2% τα επόμενα χρόνια και οι κίνδυνοι είναι καθοδικοί, αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να δικαιολογήσει περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων, δήλωσε ο επικεφαλής της TτΕ.

«Συνολικά, δεδομένης της αβεβαιότητας, βρισκόμαστε σε καλή ισορροπία – όχι τέλεια ισορροπία, αλλά καλή», υπογράμμισε ο κ. Στουρνάρας, συμπληρώνοντας: «προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος μεταβoλής των επιτοκίων». «Εξαρτόμαστε από τα δεδομένα – εάν στις συνεδριάσεις μας για τη νομισματική πολιτική διαπιστώσουμε ότι έχει αλλάξει η κατάσταση, τότε θα αλλάξουμε και εμείς», τόνισε ο κ. Στουρνάρας, προσθέτοντας πως: «θα χρειαζόταν μια σημαντική αλλαγή στις προοπτικές για να αλλάξουμε τη θέση μας».

«Εάν υπάρχουν κίνδυνοι, είναι κάπως πιο καθοδικοί παρά ανοδικοί, δεδομένης της αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί από τους δασμούς και τις γεωπολιτικές εντάσεις», σημείωσε ο κ. Στουρνάρας. «Ωστόσο, οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι αρκετά σοβαροί ώστε να δικαιολογούν νέα μείωση αυτή τη στιγμή. Υπερισχύει το βασικό σενάριο» έσπευσε να συμπληρώσει.

Σύμφωνα με τις προβολές της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου, ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε 1,9% το 2027, έναντι 1,7% το 2026. Οι προβολές του Δεκεμβρίου θα περιλαμβάνουν και το 2028 – κι έτσι θα φανεί αν έχει όντως ολοκληρωθεί το έργο των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. «Προς το παρόν πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός του 2028 θα είναι κοντά στο 2%, μάλλον λίγο πιο κάτω και όχι πιο πάνω, και αυτό είναι κάπως ανησυχητικό, όχι όμως σοβαρό προς το παρόν», ανέφερε ο Στουρνάρας, προτρέποντας σε σύνεση.

«Εάν διαμορφωνόταν σημαντικά κάτω από τον στόχο, τότε αυτό θα ήταν ανησυχητικό», δήλωσε ενώ ταυτόχρονα εκτίμησε ότι μία ακόμη μείωση κατά 0,25% δεν θα άλλαζε ουσιωδώς τα δεδομένα για την οικονομία. «Μια ακόμη μείωση δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην πράξη, αλλά συμβολικά, ναι, θα μπορούσε», εκτίμησε ενώ υποβάθμισε την ιδέα ότι μια περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ θα μπορούσε να κλίνει την πλάστιγγα υπέρ μίας ακόμα μείωσης.

«Δεν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ένας μόνο παράγοντας μπορεί να αλλάξει τη θέση μας. Θα εξετάσουμε όλα τα δεδομένα – τους δασμούς, τη συναλλαγματική ισοτιμία, τις τιμές της ενέργειας, τις τιμές των τροφίμων και άλλα, όπως το ποσοστό αποταμίευσης» ανέφερε ενώ όσον αφορά τη Γαλλία, ο Στουρνάρας εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας την Παρασκευή για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα λόγω της δημοσιονομικής και πολιτικής αναταραχής.

«Η Γαλλία αποτελεί πηγή ανησυχίας, αλλά οι αγορές δεν φανερώνουν πανικό. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για μια συμφωνία που θα μειώσει το έλλειμμα και την πορεία του χρέους. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν βλέπω μια ευρύτερη κρίση του ευρώ αυτή τη στιγμή» αποσαφήνισε εκτιμώντας πως «αυτό είναι και ένα δίδαγμα για τους πολιτικούς» καθώς «η δημοσιονομική και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα συμβαδίζουν με την πολιτική σταθερότητα».