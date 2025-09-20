Στουρνάρας: Η Ελλάδα θετική σε περισσότερα διασυνοριακά τραπεζικά deals

«Η κυβέρνηση, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι τράπεζες και η κοινή γνώμη έχουν επιδείξει μία πολύ πολύ φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση», σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα.

Η Ελλάδα είναι θετική σε περισσότερα διακρατικά τραπεζικά deals, είτε προέρχονται από ξένους επενδυτές, είτε από εγχώριες τράπεζες που επεκτείνονται στο εξωτερικό, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

«Έχουμε μία ξεκάθαρα φιλοευρωπαϊκή στάση, η οποία βοηθά στην υλοποίηση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης των κεφαλαιαγορών», σημείωσε σε συνέντευξή του στο περιθώριο της ανεπίσημης συνάντησης ευρωπαίων υπουργών οικονομικών στην Κοπεγχάγη. «Είμαστε υπέρ διασυνοριακών συναλλαγών και ελπίζω αυτό να επικρατήσει παντού», πρόσθεσε.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, την ώρα που πολλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό ανάλογες κινήσεις, όπως χαρακτηριστικά η Γερμανία απέρριψε την πρόταση της Unicredit για την Commerzbank, η Αθήνα χαιρέτησε την είσοδο της Unicredit με ποσοστό 26% στην Alpha Bank και τα σχέδια για αύξηση της συμμετοχής της έως το 29,9%.

«Η κυβέρνηση, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι τράπεζες και η κοινή γνώμη έχουν επιδείξει μία πολύ πολύ φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση», σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα.

Οι ελληνικές τράπεζες, αναφέρει το δημοσίευμα, μετά από χρόνια αναδιάρθρωσης αναζητούν με τη σειρά τους να συνάψουν deal στο εξωτερικό. Η Eurobank απέκτησε την Ελληνική Τράπεζα της Κύπρου, ενώ η Alpha Bank είναι σε διαδικασίες να αποκτήσει την επίσης κυπριακή Astrobank. Τέλος, πρόσφατα η CrediaBank υπέγραψε συμφωνία με την HSBC Continental Europe για την εξαγορά του 70,03% της HSBC Bank Malta.

«Υπάρχει μεγάλο αμοιβαίο όφελος εάν επιτρέψουμε τις διασυνοριακές συναλλαγές και φυσικά εάν οριστικοποιήσουμε την τραπεζική ένωση και την ένωση κεφαλαιαγορών. Το όφελος είναι τεράστιο», τόνισε ο διοικητής της ΤτΕ.

Για την ελληνική οικονομία, ο κ. Στουρνάρας εκτιμά ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2025-2027 θα είναι λίγο πάνω από το 2%, περίπου διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Τα πρόσφατα μέτρα δημοσιονομικής ελάφρυνσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός δεν έχουν ακόμη συνυπολογιστεί στις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ευρωσυστήματος και θα έχουν θετική επίδραση στην οικονομία», κατέληξε.