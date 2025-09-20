Fitch: Πρώτη αναβάθμιση της Ιταλίας από το 2021 - Στο «ΒΒΒ+»

Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, η Fitch αναβάθμισε κατά ένα «σκαλοπάτι» την αξιολόγηση της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης στο «ΒΒΒ+», τρεις βαθμίδες πάνω από το «junk».

Την πρώτη αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από τον οίκο Fitch από το 2021 έλαβε η Ιταλία, σε μία επιβράβευση των προσπαθειών μείωσης του ελλείμματος από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, η Fitch αναβάθμισε κατά ένα «σκαλοπάτι» την αξιολόγηση της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης στο «ΒΒΒ+», τρεις βαθμίδες πάνω από το «junk» και πρόσθεσε ότι η αξιολόγηση έχει πλέον σταθερή προοπτική.

«Η αναβάθμιση αντανακλά την αυξημένη εμπιστοσύνη στη δημοσιονομική πορεία της Ιταλίας, που στηρίζεται σε ένα αυξημένο ιστορικό δημοσιονομικής σύνεσης και σε μία ισχυρή δέσμευση για εκπλήρωση των νέων βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί από την ΕΕ», ανέφερε η Fitch. «Το σταθερό πολιτικό περιβάλλον, η συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις και οι μειωμένες εξωτερικές ανισορροπίες, ενισχύουν περαιτέρω τα πιστωτικά μεγέθη της Ιταλίας».

Η αναβάθμιση, που έρχεται μία εβδομάδα μετά την υποβάθμιση της Γαλλίας από την Fitch, αναδεικνύει σύμφωνα με το Bloomberg πώς αλλάζουν οι ρόλοι για τους μεγαλύτερους δανειολήπτες της Ευρώπης. Αντίθετα με την Γαλλία που αντιμετωπίζει πολιτική αναταραχή λόγω των προσπαθειών της να μειώσει το έλλειμμα στον στόχο του 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιταλία βρίσκεται καθ' οδόν να το κατορθώσει ήδη από το επόμενο έτος, και απολαμβάνει απροσδόκητη σταθερότητα από την Μελόνι.

Πρόκειται για μία σημαντική αλλαγή από το παρελθόν, σημειώνει το δημοσίευμα, όπου η χώρα θεωρούνταν αδύναμος κρίκος της Ευρωζώνης και άλλαζε κυβερνήσεις με σχετική συχνότητα.

«Επαναφέραμε την Ιταλία στον σωστό δρόμο», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας Τζιανκάρλο Τζορτζέτι μετά την ανακοίνωση επικαλούμενος «πολλή μελέτη, πολλή δουλειά, σοβαρή και διακριτική».

Η αναβάθμιση του οίκου βασίζεται στην υπόθεση ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει με επιτυχία το σχέδιό της για μείωση του ελλείμματος. Οι αξιωματούχοι επί του παρόντος σχεδιάζουν τον προϋπολογισμό που θα ενσωματώνει τον στόχο για το επόμενο έτος, ο οποίος θα εγκριθεί από τη Μελόνι και το υπουργικό συμβούλιο πριν από το τέλος του μήνα.

Οι επενδυτές αρχίζουν να αλλάζουν γνώμη για την Ιταλία, με το spread των 10ετών ομολόγων να βρίσκεται πλέον κάτω από τις 80 μονάδες βάσης σε σχέση με τα γερμανικά, με πτώση πάνω από ένα τρίτο από όταν η Μελόνι ανέλαβε καθήκοντα το 2022.

Η αναβάθμιση από τον Fitch στρέφει τώρα την προσοχή στον οίκο Moody’s, όπου διατηρεί αξιολόγηση για την Ιταλία μία βαθμίδα πάνω από την κατηγορία «junk» και αποτελεί πλέον εξαίρεση.