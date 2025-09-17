Αργυρού: Τα πραγματικά εισοδήματα έχουν αυξηθεί – Η φορολογική μεταρρύθμιση ενθαρρύνει μόνιμα την παραγωγή

Για τον αντίκτυπο των μέτρων της ΔΕΘ και τα νέα δεδομένα που φέρνουν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μίλησε στο ΕΡΤnews ο Μιχάλης Αργυρού, οικονομολόγος και προϊστάμενος του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού.

Για τον αντίκτυπο των μέτρων της ΔΕΘ και τα νέα δεδομένα που φέρνουν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μίλησε στο ΕΡΤnews ο Μιχάλης Αργυρού, οικονομολόγος και προϊστάμενος του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι «από την 1η Ιανουαρίου του 2026 θα υπάρξει μια σημαντική αύξηση, η οποία θα είναι ακόμη μεγαλύτερη προς τις οικογένειες με παιδιά».

«Η αύξηση θα είναι επίσης σημαντική στους νέους καθώς και στη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη “κουβάλησε” τα προηγούμενα χρόνια στην πλάτη της την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας», πρόσθεσε, ενώ διαβεβαίωσε ότι «θα αυξηθεί η αγοραστική δύναμη».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «υπάρχει πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την αύξηση των τιμών που ήταν παγκόσμια. Αλλά στην Ελλάδα από το 2019 έως το 2025 έχει αυξηθεί η αγοραστική δύναμη, γιατί οι μισθοί και τα εισοδήματα έχουν αυξηθεί περισσότερο από τις τιμές (…) Στην Ελλάδα δεν έχουν μειωθεί τα πραγματικά εισοδήματα, αλλά έχουν αυξηθεί».

Σχολίασε, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει υπερπλεόνασμα με την έννοια με την οποία παρουσιάζεται στο δημόσιο διάλογο. Στην ΕΕ έχουμε νέες δημοσιονομικούς κανόνες και η φιλοσοφία τους είναι πολύ απλή. “Όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, αποπληρώνουμε χρέος, έτσι ώστε όταν χρειαστεί να βάλουμε χρέος, να έχουμε χώρο”. Αυτοί είναι οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ και ορίζονται με βάση τις δαπάνες και όχι με βάση τα πλεονάσματα. Άρα σε κάθε χώρα υπάρχει μια οροφή δαπανών. Η Ελλάδα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ καλύπτει αυτήν την οροφή δαπανών για το 2026».

Έπειτα, σημείωσε ότι «η φιλοσοφία της παρούσας κυβέρνησης είναι να μειώσει τους φόρους και τις επιβαρύνσεις ούτως ώστε να ενισχύσει την παραγωγή και βεβαίως το διαθέσιμο εισόδημα».

Σχετικά με την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, υπογράμμισε ότι «αυτό που κάνουμε τώρα είναι να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές σε όλες τις κλίμακες, με αποτέλεσμα η αρνητική συνέπεια της αύξησης των μισθών να μην επηρεάζει την αγοραστική δύναμη» και συμπλήρωσε ότι «αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση είναι μία φορολογική μεταρρύθμιση που ενθαρρύνει μόνιμα την παραγωγή».

«Δίνει για πρώτη φορά στα χρονικά στους νέους ένα μέρισμα από την δημοσιονομική βελτίωση της χώρας, πράγμα το οποίο κάνει έναν νέο να πάει να δουλέψει», είπε.

«Η ελληνική και διεθνής εμπειρία δείχνουν ότι οι μειώσεις των έμμεσων φόρων δεν περνούν στις τελικές τιμές», ανέφερε στη συνέχεια.

Όσον αφορά στο στεγαστικό, δήλωσε ότι «οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα ανεβαίνουν διότι οικονομική ανάκαμψη και αυτό δημιουργεί ζήτηση, ενώ υπήρξε επίσης μια επίπτωση από ξένες επενδύσεις στα ακίνητα (…) Πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί η προσφορά και για να αυξηθεί η προσφορά χρειάζονται και επενδύσεις. Χρειάζονται όμως να έρθουν και μέσα στην αγορά κλειστά σπίτια. Εκεί έχουν υπάρξει ήδη μέτρα, όπως για παράδειγμα η κοινωνική αντιπαρ