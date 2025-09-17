Κόλλιας (ΟΕΕ): Να αφορά όλες τις ΑΕ η παράταση διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων

Την επέκταση της παράτασης των προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων οριζόντια, σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως κλάδου, ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Την επέκταση της παράτασης των προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων οριζόντια, σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως κλάδου, και όχι μόνο στη βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων, που προβλέπει το άρθρο 37 του νομοσχεδίου, «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα», ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα» στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, είπε ότι υπάρχει πλήθος σχετικών αιτημάτων των επιχειρήσεων και των λογιστών-φοροτεχνικών τους προς το επιμελητήριο.

Το αίτημα αυτό διατυπώνεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση και διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο κ. Κόλλιας υπενθύμισε μάλιστα πως η παράταση των προθεσμιών κατά 50 ημέρες, το 2024, λειτούργησε υποστηρικτικά για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά το σύνολο του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος του ΟΕΕ είπε πως αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και τη δημιουργία σταθερού και διαφανούς περιβάλλοντος για επενδύσεις και ανάπτυξη: «Η συνεχής προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου, η ενσωμάτωση καλών πρακτικών και η ενεργή στήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Δεν παρέλειψε να επισημάνει, για ακόμα μια φορά, ότι «η λήξη του χρονικού ορίζοντα αξιοποίησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης πλησιάζει και η διασφάλιση ότι κανένα διαθέσιμο ποσό δεν θα παραμείνει ανεκμετάλλευτο, συνιστά ζήτημα εθνικής προτεραιότητας. Η δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από την κεντρική διοίκηση έως την τοπική αυτοδιοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών, είναι προϋπόθεση για τη μέγιστη αποδοτικότητα των χρηματοδοτήσεων».