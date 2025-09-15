Οικονομία | Ελλάδα

Άνοδος για τον Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές το β' τρίμηνο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Άνοδος για τον Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές το β' τρίμηνο
Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 9,8%

Αύξηση 7,2% παρουσίασε ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2024.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 44,0% έναντι αύξησης 29,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2024 με το Α΄ τρίμηνο 2024.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 9,8%

Το γράφημα που ακολουθεί εμφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και μη εποχικά διορθωμένου Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα παίρνει η Εθνική Ελλάδας για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025

Τιμολόγια ρεύματος: Αυξημένα 11% το φετινό καλοκαίρι - Ανοδική τάση σε όλη την ΕΕ

Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης μετά τη ΔΕΘ - Οι δημοσκοπήσεις μίλησαν

tags:
ΕΛΣΤΑΤ
Κατασκευές
gazzetta
gazzetta reader insider insider