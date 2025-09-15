Άνοδος για τον Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές το β' τρίμηνο

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 9,8%

Αύξηση 7,2% παρουσίασε ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2024.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 44,0% έναντι αύξησης 29,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2024 με το Α΄ τρίμηνο 2024.

Το γράφημα που ακολουθεί εμφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και μη εποχικά διορθωμένου Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές.