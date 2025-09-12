Ρεν: Η ΕΚΤ να προσέξει τους καθοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό

«Πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου θα αποκλίνουμε πολύ κάτω ή πολύ πάνω από τον στόχο μας», υπογράμμισε το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ.

Προειδοποίηση πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να έχει επίγνωση των καθοδικών κινδύνων για τον πληθωρισμό που προκύπτουν από τη φθηνότερη ενέργεια και το ισχυρότερο ευρώ, απηύθυνε ο επικεφαλής της φινλανδικής κεντρικής τράπεζας, Όλι Ρεν, στον απόηχο της χθεσινής απόφασης για τα επιτόκια και της Συνέντευξης Τύπου της Κριστίν Λαγκάρντ.

«Πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου θα αποκλίνουμε πολύ κάτω ή πολύ πάνω από τον στόχο μας», υπογράμμισε το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΕΚΤ άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης σε 2,00%, 2,15% και 2,40%.

Ο πληθωρισμός παραμένει σε μεγάλο βαθμό κοντά στον στόχο του 2% και οι εκτιμήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν σχετικά αμετάβλητες, ενώ αναμένεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 2,1% το 2025, στο 1,7% το 2026 (από την προηγούμενη εκτίμηση για 1,6%) και στο 1,9% το 2027 (λιγότερο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως).

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας, αναμένεται στο 2,4% για το 2025, στο 1,9% για το 2026 και στο 1,8% για το 2027.

Επιπλέον, οι διαμορφωτές νομισματικής πολιτικής προχώρησαν σε ανοδική αναθεώρηση των προσδοκιών για την ανάπτυξη από 0,9% τον Ιούνιο για το σύνολο του έτους, σε 1,2%. Οι προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2026 διαμορφώνονται ελαφρώς χαμηλότερα στο 1%, ενώ για το 2027 παραμένουν αμετάβλητες στο 1,3%