Λαγκάρντ: Παραμένω επικεντρωμένη στο έργο μου

Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε σε συναδέλφους της ότι παραμένει επικεντρωμένη στη δουλειά της και ότι θα τους το έλεγε πρώτα εκείνη εάν σχεδίαζε να παραιτηθεί.

Να διαψεύσει τα σενάρια περί πρόωρης αποχώρησής της από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επιχείρησε η Κριστίν Λαγκάρντ καθώς δήλωσε σε συναδέλφους της ότι παραμένει επικεντρωμένη στη δουλειά της και θα τους το έλεγε πρώτα εκείνη εάν σχεδίαζε να παραιτηθεί, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο τέσσερις πηγές.

Το μήνυμα-ένδειξη της Λαγκάρντ ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, έρχεται μετά το δημοσίευμα των Financial Times για πιθανή έξοδό της πριν από το τέλος της θητείας το 2027, ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, μια κρίσιμη ψηφοφορία την οποία η ευρωσκεπτικιστική ακροδεξιά θα μπορούσε να κερδίσει, όπως τονίζει το Reuters.

Μία πιθανή πρόωρη παραίτηση της Λαγκάρντ, η οποία μπορεί να δώσει το πάνω χέρι στον απερχόμενο Γάλλο ηγέτη, Εμανουέλ Μακρόν στην επιλογή του επόμενου προέδρου της ΕΚΤ, θα αναζωπύρωνε μια συζήτηση σχετικά με την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας από την πολιτική, μια αρχή που έχει απειληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από την επίθεση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Η Λαγκάρντ έστειλε ένα προσωπικό μήνυμα στους συναδέλφους της υπεύθυνους χάραξης πολιτικής την Τετάρτη για να τους καθησυχάσει ότι εξακολουθεί να επικεντρώνεται στον ρόλο της ως επικεφαλής του σημαντικότερου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της Ευρώπης και ότι θα το μάθαιναν από την ίδια, και όχι από τον Τύπο, εάν ήθελε να παραιτηθεί, όπως ανέφεραν οι πηγές στο Reuters.

Οι παραλήπτες του μηνύματος δήλωσαν ότι αυτό πιθανότατα σήμαινε ότι η Λαγκάρντ δεν θέλει να αποχωρήσει άμεσα από την ΕΚΤ, αν και το μήνυμα δεν κλείνει οριστικά την πόρτα σε ένα τέτοιο βήμα.

Ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δήλωσαν έκπληκτοι με τις τόσο πρόωρες εικασίες για το μέλλον της Λαγκάρντ, καθώς απομένει περισσότερος από ένας χρόνο μέχρι τις γαλλικές εκλογές την άνοιξη του 2027 και το τέλος της θητείας της Λαγκάρντ τον Οκτώβριο του επόμενου έτους.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, ανακοίνωσε τα σχέδιά του να παραιτηθεί την περασμένη εβδομάδα, σε μια κίνηση που δίνει στον Μακρόν την ευκαιρία να επιλέξει τον επόμενο επικεφαλής της γαλλικής κεντρικής τράπεζας πριν από τις εκλογές του επόμενου έτους, τις οποίες θα μπορούσε να κερδίσει η ακροδεξιά.

Μιλώντας κατ' ιδίαν, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ δήλωσαν ότι η κίνηση του Βιλερουά και το μήνυμα της Λαγκάρντ υποδηλώνουν την επιθυμία της Γαλλίας να διασφαλίσει ότι θα επιλεγούν ικανοί, ανεξάρτητοι κεντρικοί τραπεζίτες ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει τις γαλλικές εκλογές.

Ο Γάλλος πρόεδρος επιλέγει τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας της χώρας και, ως επικεφαλής της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης, παίζει σημαντικό ρόλο στις ευρύτερες διαπραγματεύσεις για την επιλογή του Προέδρου της ΕΚΤ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είτε η ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν είτε ο προστατευόμενός της Τζόρνταν Μπαρντέλλα θα μπορούσαν να κερδίσουν τη γαλλική προεδρία.

Ενώ το κόμμα της ακροδεξιάς (RN) έχει από καιρό αποσύρει την έκκληση για έξοδο της Γαλλίας από το ευρώ, το κόμμα παραμένει εξακολουθεί να θεωρείται ένα άγνωστο μέγεθος στους κύκλους των κεντρικών τραπεζών.