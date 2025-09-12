Πατσαλίδης (ΕΚΤ): Μπορούμε να έχουμε πληθωρισμό 2% χωρίς νέες μειώσεις επιτοκίων

«Εκτός εάν υπάρξει κάποια άλλη σημαντική εξέλιξη, δεν υπάρχει λόγος να ληφθούν μέτρα σύντομα» υπογράμμισε.

Την άποψή του πως δεν υπάρχει επί του παρόντος λόγος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια για να σταθεροποιήσει τον πληθωρισμό, ο οποίος κινείται γύρω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%, εξέφρασε το μέλος του ΔΣ και Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, στον απόηχο της χθεσινής απόφασης για το κόστος δανεισμού και της Συνέντευξης Τύπου της Κριστίν Λαγκάρντ.

Με τους κινδύνους για το outlook των τιμών να είναι ισορροπημένοι και το forecast για το 2027 να δείχνει ότι ο πληθωρισμός είναι κοντά στον στόχο, η ΕΚΤ βρίσκεται σε καλή θέση, κάτι που σημαίνει επίσης ότι η επόμενη κίνηση στο κόστος δανεισμού μπορεί κάλλιστα να είναι πιο έντονη, επεσήμανε ο κ. Πατσαλίδης σύμφωνα με το Bloomberg. «Τα τρέχον ύψος στα επιτόκια είναι κατάλληλο εάν ο πληθωρισμός εξελιχθεί όπως προβλέπεται» ανέφερε.

«Επομένως, εκτός εάν υπάρξει κάποια άλλη σημαντική εξέλιξη, δεν υπάρχει λόγος να ληφθούν μέτρα σύντομα» υπογράμμισε, προσθέτοντας πως: «οι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι, άρα αυτό σημαίνει ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να κινηθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στη συνέχεια. Η ΕΚΤ διατηρεί όλες τις επιλογές της ανοιχτές και δεν θα ήθελα να αποκλείσω μια αύξηση των επιτοκίων εάν προκύψει ανάγκη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μπορούμε να πούμε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι ισορροπημένοι». «Το 2026 αναμένουμε μια βραχυπρόθεσμη απόκλιση από τον στόχο μας του 2%, αλλά επιστρέφουμε στο 1,9% το 2027. Άρα, δεν βλέπουμε λόγο να ανησυχούμε πολύ για την πορεία του πληθωρισμού. Τα οικονομικά δεν είναι μια ακριβής επιστήμη», έσπευσε να συμπληρώσει.