Με το στεγαστικό να έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την αγορά κατοικίας και ειδικά τις τιμές ενοικίασης κυρίως στα αστικά κέντρα και σε περιοχές οι οποίες έχουν γίνει εδώ και χρόνια απαγορευτικές για το μέσο νοικοκυριό. Και όπως φαίνεται οι αποφάσεις για την επέκταση των μέτρων που ήδη βρίσκονται σε ισχύ αλλά και για νέες πολιτικές θα λαμβάνονται χρόνο με το χρόνο.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ το Σάββατο πως θα επεκταθεί και το 2026 η απαγόρευση νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb στα τρία πρώτα διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων που εφαρμόστηκε φέτος.

Η απόφαση αυτή ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη, η «έκπληξη» όμως ήρθε την επόμενη ημέρα όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου πως εξετάζεται και η επέκταση της απαγόρευσης και σε άλλες περιοχές.

«Είμαι ανοιχτός για να επεκτείνω τέτοιους περιορισμούς όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις ή και σε τουριστικούς προορισμούς, όπου υπάρχει μεγάλη πίεση στη στέγη», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε στη συνεχεία πως οι αποφασεις θα ληφθούν εντός των επόμενων 1-2 μηνών καθώς «αυτή τη στιγμή ακόμα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα».

Παράλληλα όμως σχεδιάζεται και επέκταση των κινήτρων που μπήκαν πέρσι για την αύξηση των διαθέσιμων προς ενοικίαση κατοικιών. Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, εξετάζεται και η επέκταση του μέτρου της φοροαπαλλαγής για τα διαμερίσματα που νοικιάζονται ενώ πριν ήταν κλειστά ή σε βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Σημειώνεται πως με τα μέχρι σήμερα δεδομένα όσα ακίνητα έως 120 τμ που θα ενοικιαστούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025 με συμβόλαια τουλάχιστον τριετούς μίσθωσης και τα οποία δηλώνονταν προηγουμένως ως κενά ή είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος για τρία έτη.

Στόχος είναι να μπορούν να πετύχουν την φοροαπαλλαγή και τα σπίτια που θα ενοικιαστούν μέσα στο 2026. Εξάλλου η επέκταση του μέτρου αυτό δεν πρόκειται να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 2026. Σημειώνεται πως το ΥΠΕΘΟ έχει υπολογίσει το κόστος της φοροαπαλλαγής στα 3 εκατ. ευρώ για το 2025 και στα 13 εκατ. ευρώ για το 2026.