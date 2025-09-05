ΥΠΕΘΟ: Εντός στόχων ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης - Πώς σχολιάζει τα στοιχεία για το ΑΕΠ

Σημειώνει πως ο «στόχος του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης της τάξης του 2,3% δεν μεταβάλλεται, κάτι που προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές προβλέψεις της».

Εντός του εύρους προβλέψεων «πολλώ δε μάλλον λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή συγκυρία» είναι τα στοιχεία για το ΑΕΠ β’ τριμήνου που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην οποία μάλιστα σημειώνεται πως ο «στόχος του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης της τάξης του 2,3% δεν μεταβάλλεται, κάτι που προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές προβλέψεις της».

Ειδικότερα το ΥΠΕΘΟ σημειώνει πως ο ρυθμός ανάπτυξης του 2ου τριμήνου, σε ετήσια βάση, ανήλθε στη χώρα μας σε 1,7%. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 6,5%, η ιδιωτική κατανάλωση κατά 1,1% και οι εξαγωγές κατά 1,9%, ενώ καταγράφηκε και μείωση των εισαγωγών κατά 3,2% και υπογραμμίζει πως «το ύψος των επενδύσεων στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 είναι σε σταθερά μεγέθη το υψηλότερο από το 2010 και ύστερα».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, σημαντική επίδραση στο ΑΕΠ είχε η μείωση του ρυθμού μεταβολής των αποθεμάτων, καθώς η μεταβολή σε σταθερές τιμές ανήλθε σε 632 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι 1,7 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 2,2 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Διεθνής αβεβαιότητα

Το ΥΠΕΘΟ υπενθυμίζει ότι στην αρχή του δεύτερου τριμήνου, και συγκεκριμένα στις 2 Απριλίου, υπήρξε η ανακοίνωση των δασμών από τις ΗΠΑ στην ΕΕ και σε άλλες χώρες, «με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικής διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας, κάτι που επηρέασε τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ίδιο τρίμηνο υπήρξαν σημαντικές αναταραχές στη Μέση Ανατολή, με επιπτώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και αυξημένη διακύμανση των τιμών της ενέργειας, επιτείνοντας τη σχετική αβεβαιότητα. Στη χώρα μας οι ανωτέρω εξελίξεις επηρέασαν κυρίως μέσω της μείωσης του ρυθμού μεταβολής των αποθεμάτων, σηματοδοτώντας ανάλωση αποθεμάτων έναντι νέων παραγγελιών, όπως αποτυπώνεται και στα επιμέρους στοιχεία».

Άνοδος επενδύσεων

Παρ’ όλα τα ανωτέρω, είναι σημαντικό ότι οι επενδύσεις ανέκαμψαν σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,5% σε ετήσια βάση και 7,4% έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Προς την κατεύθυνση αυτή συνεισέφερε και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με συνολικές απορροφήσεις ύψους 3,26 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2025, έναντι 2,35 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2024. Σημειώνεται ότι οι απορροφήσεις αναμένονται ακόμη υψηλότερες τα επόμενα δύο τρίμηνα, μετά και την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 500 εκατ. ευρώ, που θα διατεθούν το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, οι συνολικές απορροφήσεις του εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2ο εξάμηνο του 2025 εκτιμώνται σε 9,5 δισ. ευρώ, έναντι 5 δισ. ευρώ που ανήλθαν στο 1ο εξάμηνο του 2025, με θετικές επιδράσεις στους ρυθμούς ανάπτυξης των επόμενων τριμήνων.

Ισχυρότερη ανάπτυξη τα επόμενα τρίμηνα

«Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί την αναπτυξιακή δυναμική της, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί πιο έντονα τα επόμενα τρίμηνα», αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ και προσθέτει πως: «Η αυξημένη τουριστική κίνηση, η υλοποίηση του μεγαλύτερου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα, η σημαντική επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα νέα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος που έχουν ανακοινωθεί και υλοποιούνται τα περισσότερα εξ αυτών το δεύτερο εξάμηνο του έτους, και η σχετική μείωση της ακραίας αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε το προηγούμενο τρίμηνο, αποτελούν βάσιμους λόγους προς αυτή την κατεύθυνση».

«Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της ανάπτυξης, την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αναπτυξιακή δυναμική», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ.