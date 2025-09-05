Οικονομία | Ελλάδα

Δεύτερη ευκαιρία για τα vouchers σε παιδικούς σταθμούς: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

Η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου τονίζει: «Δεν αφήνουμε τους γονείς να αγωνιούν. Προχωρούμε άμεσα στις απαραίτητες αλλαγές, διευρύνοντας τα εισοδηματικά κριτήρια για να στηρίξουμε ακόμη περισσότερες οικογένειες και ακόμη περισσότερα παιδιά».

Σε αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων, όπως είχε προαναγγείλει την 1η Σεπτεμβρίου, προχωρά το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με δεύτερη πρόσκληση για τα vouchers σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

«Δεν αφήνουμε τους γονείς να αγωνιούν. Προχωρούμε άμεσα στις απαραίτητες αλλαγές, διευρύνοντας τα εισοδηματικά κριτήρια για να στηρίξουμε ακόμη περισσότερες οικογένειες και ακόμη περισσότερα παιδιά», τόνισε η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου.

Με την τροποποιητική ΚΥΑ:

  • Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια ανά κατηγορία σε 2.000 ευρώ για οικογένειες με έως και 5 παιδιά.
  • Αυξάνονται εισοδηματικά όρια κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, καθώς καταργείται το «ταβάνι» εισοδήματος.

Για πρώτη φορά, το εισοδηματικό όριο για οικογένειες με 6 παιδιά ανεβαίνει στα 47.000 ευρώ. Προσαυξήθηκε, δηλαδή, κατά 5.000 ευρώ σε σχέση με το μέχρι σήμερα ισχύον εισοδηματικό ταβάνι των 42.000 ευρώ. Έτσι, πολύτεκνες οικογένειες που μέχρι χθες αποκλείονταν, σήμερα εντάσσονται στο πρόγραμμα και εξασφαλίζουν θέση για τα παιδιά τους.

«Δεν μένουμε στα λόγια, δίνουμε λύσεις άμεσα. Η στήριξη των οικογενειών, ιδίως των μεγαλύτερων, είναι στην καρδιά της πολιτικής μας. Με αυτή την απόφαση ανοίγουμε τον δρόμο ώστε περισσότερα παιδιά να απολαμβάνουν περισσότερες ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής», σημειώνει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου.

Παραδείγματα:
• Τρίτεκνη οικογένεια: από €36.000 → €38.000.
• Οικογένεια με 4 παιδιά: από €39.000 → €41.000.
• Οικογένεια με 5 παιδιά: από €42.000 → €44.000.
• Οικογένεια με 6 παιδιά: από €42.000 → €47.000.
• Οικογένεια με 9 παιδιά: από €42.000 → €56.000.
• Οικογένεια με 10 παιδιά: από €42.000 → €59.000.

