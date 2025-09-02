Πράσινα τιμολόγια: Κατακόρυφη πτώση 26% τον Σεπτέμβριο - Από 9 έως 16,2 λεπτά ανά kWh

Σε μειώσεις μέχρι και 49% προχώρησαν οι προμηθευτές στις χρεώσεις των ειδικών τιμολογίων για τον καινούργιο μήνα, με εφαλτήριο τη μείωση της χονδρικής κατά 27%. Η ραγδαία αποκλιμάκωση της χονδρικής αποδίδεται στην υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ και τη μείωση της «ενεργειακής διαίρεσης» νοτιοανατολικής και κεντρικής Ευρώπης.

Τις εκτιμήσεις των ειδικών του κλάδου, που προέβλεπαν στο insider.gr μείωση όλων των πράσινων τιμολογίων τον Σεπτέμβριο σε ποσοστά που θα ξεκινούν από 10%, επιβεβαιώνουν οι ανακοινώσεις των προμηθευτών για τις χρεώσεις του επόμενου μήνα.

Μάλιστα, υπήρξαν προμηθευτές που προχώρησαν σε αποκλιμάκωση των τιμολογίων τους κατά 38% ή ακόμη και «κούρεψαν» σχεδόν στο μισό τις χρεώσεις τους. Έτσι, οι τιμές για τον καινούριο μήνα διαμορφώνονται μεταξύ 8,98 και 16,2 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 15,15-25,5 λεπτών τον Αύγουστο.

Με βάση το αντιπροσωπευτικό δείγμα που επεξεργάζεται σε μηνιαία βάση το insider.gr, προκύπτει μέση χρέωση 14,1 λεπτά ανά kWh στα «πράσινα» τιμολόγια Σεπτεμβρίου. Επομένως, είναι μειωμένη κατά 26% συγκριτικά με τον Αύγουστο, όταν η μέση τιμή ήταν 19 λεπτά ανά kWh.

Πίσω από τη ραγδαία πτώση βρίσκεται κατά κύριο λόγο η κατάρρευση κατά 27% των χονδρεμπορικών τιμών τον Αύγουστο. Η ελληνική αγορά τον προηγούμενο μήνα «έκλεισε» στα 73,15 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, έναντι 100,57 ευρώ τον Ιούλιο. Επίσης, «χώρο» για ελάττωση των τιμών δίνει και το γεγονός ότι δεν αναμένονται σημαντικές ανατιμητικές πιέσεις τον Σεπτέμβριο, ένα μήνα που κατά κανόνα η ζήτηση για ρεύμα είναι μειωμένη λόγω των ήπιων καιρικών συνθηκών.

ΑΠΕ και «φρένο» στις πανευρωπαϊκές αρρυθμίες

Όπως έγραψε το insider.gr, ένας σημαντικός λόγος για τη «βουτιά» της χονδρικής ήταν η υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ στο μίγμα τον Αύγουστο, χάρις στο υψηλό αιολικό δυναμικό. Έτσι, μεγιστοποιήθηκε η οικονομική ωφέλεια από το ενισχυμένο «πράσινο» χαρτοφυλάκιο που είναι εγκατεστημένο στη χώρα μας.

Την ίδια στιγμή, σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι φέτος αποσοβήθηκε το «ενεργειακό τείχος» στην ΕΕ, που προκάλεσε την πολύ μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στις αγορές της νοτιοανατολικής και της κεντρικής Ευρώπη – και επομένως τη «μίνι» ενεργειακή κρίση. Κάτι που, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, είναι αποτέλεσμα του έργου που έχει επιτελέσει η Task Force, η οποία συστάθηκε από την Κομισιόν έπειτα από ελληνική πρωτοβουλία. Όπως έχει αναδείξει το insider.gr, ενδεικτική της φετινής ευρωπαϊκής σύγκλισης είναι η «ψαλίδα» στις τιμές Ελλάδας και Αυστρίας – με την εγχώρια αγορά να είναι ακριβότερη κατά 113% τον Ιούλιο 2024 και μόλις κατά 14% τον φετινό αντίστοιχο μήνα.

Στη μετάβαση προς την καθαρή και φθηνή ενέργεια, καθώς και στην αντιμετώπιση αστοχιών στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού, απέδωσε την πτώση της χονδρικής και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην προχθεσινή εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στους προμηθευτές να περάσει η μείωση της αγοράς στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου. «Αν αυτό δεν συμβεί θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών, όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ανάλογο μήνυμα εξέπεμψε δύο 24ωρα αργότερα, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος.

Αναλυτικά οι χρεώσεις των παρόχων:

- Στα 12,9 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται το πράσινο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ (Γ1) για τον Σεπτέμβριο. Όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση, πρόκειται για τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή τους τελευταίους 12 μήνες για το πράσινο τιμολόγιό της. Παρέχεται έκπτωση 11% επί της βασικής χρέωσης, την οποία θα λάβουν στο σύνολό της όσοι πελάτες εξόφλησαν εμπρόθεσμα τον προηγούμενο λογαριασμό τους, καθώς και είναι εγγεγραμμένοι (ή θα εγγραφούν) στο mydei.gr.

Στην περίπτωση που για παράδειγμα δεν ικανοποιείται καμία από τις δύο προϋποθέσεις, η χρέωση για τον καινούριο διαμορφώνεται στα 14,355 λεπτά ανά kWh. Υπενθυμίζεται ότι η χρέωση τον προηγούμενο μήνα ήταν 15,154 λεπτά ανά kWh, αν πληρούνται οι δύο προϋποθέσεις, επομένως η μείωση διαμορφώνεται στο 15%. Η τιμή αφορά τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης, αφού η ΔΕΗ θα διατηρήσει μέχρι τον Δεκέμβριο σε αυτό το ύψος το όριο της πρώτης κλίμακας.

Για τους καταναλωτές που έχουν διζωνικό τιμολόγιο, στις ώρες μειωμένης χρέωσης η τιμή είναι 11,48 λεπτά ανά kWh, από 12,786 λεπτά. Για μηνιαίες καταναλώσεις που ξεπερνούν τις 500 κιλοβατώρες, η χρέωση είναι 15,308 λεπτά ανά kWh, από 17,516 λεπτά ανά kWh τον Αύγουστο.

- Χρέωση 15,9 λεπτά ανά kWh ανακοίνωσε η Protergia (Metlen) για το Protergia Home Value Special, με την έκπτωση συνέπειας. Η τιμή αυτή είναι μειωμένη κατά 11% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (17,9 λεπτά ανά kWh).

- Σε μείωση 38% προχωρά η ΗΡΩΝ στο ΗΡΩΝ Basic Home, συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας που παρέχει η εταιρεία. Η χρέωση τον Σεπτέμβριο είναι 10,962 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 16,401 τον προηγούμενο μήνα.

- Τιμή 15,24 λεπτά ανά κιλοβατώρα έχει το Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακό της Elpedison για το σύνολο της κατανάλωσης, αφού η επιχείρηση αυτό τον μήνα δεν θα έχει διαφορετική χρέωση ανά κλίμακα. Η τιμή αυτή ισοδυναμεί με μείωση 15% για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες, οι οποίες τον Αύγουστο τιμολογούνταν με 17,9 λεπτά. Για καταναλώσεις πάνω από τις 100 κιλοβατώρες, η μείωση αγγίζει το 35%, αφού τον προηγούμενο μήνα χρεώνονταν με 23,57 λεπτά.

- Στα 15,742 λεπτά ανά kWh διαμορφώνεται τον Σεπτέμβριο η χρέωση στο «Ρεύμα Οικιακό», το ειδικό τιμολόγιο της «Φυσικό Αέριο». Καταγράφεται μείωση 12% σε σχέση με τη χρέωση Αυγούστου (17,423 λεπτά).

- 15,9 λεπτά ανά kWh είναι η τιμή που ανακοίνωσε η NRG για το ειδικό τιμολόγιό της Σεπτέμβριο, συνυπολογίζοντας την οριζόντια έκπτωση και την έκπτωση συνέπειας. Τον Αύγουστο η χρέωση ήταν 19,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με τη μείωση να διαμορφώνεται στο 20%.

- Μείωση κατά 48% καταγράφεται στο ειδικό τιμολόγιο της Ελίν, Power On! Home Green, το οποίο τον Σεπτέμβριο έχει τιμή 8,979 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 14,246 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

- Χρέωση 13,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα ανακοίνωσε η Volton για το Volton Green Ειδικό. Προκύπτει μείωση 18% σε σχέση με τον Αύγουστο (16,514 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

- Στα 16,153 λεπτά ανά κιλοβατώρα είναι η χρέωση της ZeniΘ στο «πράσινο» Power Home Start. Η μείωση διαμορφώνεται στο 37% έναντι του Αυγούστου (25,5 λεπτά).