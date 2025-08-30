Πόσο θα αναπτυχθεί η αγορά έξυπνης διαχείρισης νερού μέχρι το 2030

Ποιοι είναι οι παράγοντες που δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη της αγοράς της έξυπνης διαχείρισης νερού.

Η κλιματική αλλαγή και τα αυξανόμενα επίπεδα ξηρασίας έχουν εντείνει το πρόβλημα της λειψυδρίας σε περιοχές οι οποίες αντιμετώπιζαν πίεση στους υδάτινους πόρους ενώ ορατός πλέον είναι ο κίνδυνος και για μέρη του πλανήτη τα οποία ποτέ δεν είχαν αξιολογήσει την έλλειψη νερού ως υπαρκτό πρόβλημα.

Σε πολλές περιοχές του κόσμου, η ζήτηση νερού ξεπερνά τη βιώσιμη παροχή από ποτάμια και υδροφορείς. Επί του παρόντος, περίπου 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από λειψυδρία για τουλάχιστον ένα μήνα το χρόνο. Η κλιματική κρίση και η υπερθέρμανση προκαλούν μεταβολή των ορυκτών , η οποία με τη σειρά της διαταράσσει τα πρότυπα βροχόπτωσης και εξατμισοδιαπνοής επιδεινώνοντας περαιτέρω τη λειψυδρία. Η αυξανόμενη ζήτηση για νερό, λόγω της πληθυσμιακής αύξησης και της αστικοποίησης, η αρδευόμενη γεωργία και η όλο και μεγαλύτερη βιομηχανική χρήση περιορίζουν σημαντικά τους υδάτινους πόρους. Η εύθραυστη ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης είναι πιθανό να επιδεινωθεί, οδηγώντας σε ένα μέλλον όπου οι υδάτινοι πόροι θα αγωνίζονται να καλύψουν τις αυξανόμενες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται πλέον πολιτικές έξυπνης διαχείρισης νερού για την βελτίωση της αποδοτικότητας των συστημάτων, τη μείωση των απωλειών και τη χρήση εναλλακτικών πηγών υδροδότησης. Μάλιστα, ο τομέας αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντικά μέσα στην επόμενη πενταετία.

Λειψυδρία: Σε εξέλιξη τα έργα για να μην ξεμείνουν από νερό οι τοπικές κοινωνίες

Λειψυδρία: Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα - Τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση

Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της BCC Research, η «Έξυπνη Διαχείριση Νερού: Παγκόσμιες Αγορές έως το 2030», η αξία του κλάδου αναμένεται να αυξηθεί από 23,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 σε 43,7 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2030, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 13% κατά την περίοδο πρόβλεψης 2025 έως 2030. Η έκθεση παρέχει μια λεπτομερή ανάλυση της παγκόσμιας αγοράς έξυπνης διαχείρισης νερού (SWM), εστιάζοντας στην ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματισμού για τη βελτιστοποίηση της χρήσης και της ποιότητας του νερού. Εξετάζει βασικά στοιχεία, όπως υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες, με τεχνολογίες όπως έξυπνοι μετρητές (AMI και AMR), αισθητήρες και λογισμικό για αναλυτικά στοιχεία, παρακολούθηση δικτύου και GIS.

Οι παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της αγοράς περιλαμβάνουν:

-Την αυξανόμενη ζήτηση για καθαρό νερό: Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και οι αστικές περιοχές επεκτείνονται, η ανάγκη για καθαρό και ασφαλές νερό γίνεται ολοένα και πιο επείγουσα. Τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης νερού συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας του νερού, επιτρέποντας την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και τις αποτελεσματικές διαδικασίες επεξεργασίας.

-Τη λειψυδρία και την κλιματική αλλαγή, τα οποία οδηγούν στη ζήτηση για συστήματα έξυπνης διαχείρισης νερού: Η κλιματική αλλαγή εντείνει τις ξηρασίες και μεταβάλλει τα πρότυπα βροχοπτώσεων, οδηγώντας σε λειψυδρία σε πολλές περιοχές. Οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν λύσεις όπως ανίχνευση διαρροών, προγνωστική ανάλυση και βελτιστοποιημένη κατανομή νερού για την εξοικονόμηση πόρων και την προσαρμογή στις περιβαλλοντικές αλλαγές.

-Την αυξανόμενη ζήτηση για έξυπνα συστήματα από τους βιομηχανικούς και εμπορικούς τομείς: Οι βιομηχανίες και οι εμπορικές επιχειρήσεις δέχονται πιέσεις για να μειώσουν τη χρήση νερού και να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα. Τα έξυπνα συστήματα νερού παρέχουν εργαλεία για την παρακολούθηση της κατανάλωσης, την αυτοματοποίηση των ελέγχων και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους κανονιστικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

-Την πρόοδο στην τεχνολογία IoT, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την τεχνολογία ψηφιακών διδύμων: Οι τεχνολογικές καινοτομίες μεταμορφώνουν τη διαχείριση των υδάτων. Οι αισθητήρες IoT συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, η Τεχνητή Νοημοσύνη αναλύει πρότυπα και προβλέπει προβλήματα, και τα ψηφιακά δίδυμα προσομοιώνουν τα συστήματα ύδρευσης για καλύτερο σχεδιασμό και συντήρηση, καθιστώντας τα συστήματα έξυπνης διαχείρισης πιο αποτελεσματικά και οικονομικά αποδοτικά.

-Την αυξανόμενη αστικοποίηση και τις πρωτοβουλίες έξυπνων πόλεων: Η ταχεία αστική ανάπτυξη επιβαρύνει τις παραδοσιακές υποδομές ύδρευσης. Οι έξυπνες πόλεις ενσωματώνουν την έξυπνη διαχείριση στα πλαίσιά τους για να διαχειρίζονται έξυπνα τους υδάτινους πόρους, να μειώνουν τις απώλειες και να ενισχύουν την ανθεκτικότητα, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.