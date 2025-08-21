Διπλή αύξηση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα τον Ιούνιο

Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Ιούνιο 2025, ανήλθε σε 4,3 ημέρες.

Ετήσια αύξηση 2,6% και 1,8% παρατηρήθηκε στις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα τον Ιούνιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι αφίξεις ανήλθαν σε 5.463.943 και οι διανυκτερεύσεις σε 23.664.485. Κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 2,5% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών.

Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,9% και 1,9%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 81,7% και 89,3%, αντίστοιχα.

