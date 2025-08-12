Ανακαινίζεται η Φοιτητική Εστία Αθηνών, χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ

Η πρόσβαση στην ποιοτική στέγαση, αποτελεί απαράβατο όρο ισότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη.

Την απόφαση με την οποία προχωρά η χρηματοδότηση ύψους 24.049.800,00 ευρώ, για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας - μέσω της αναβάθμισης των δημοσίων φοιτητικών υποδομών που ακολουθεί η Κυβέρνηση - προκειμένου να στηριχθούν οι φοιτητές που προέρχονται από ευάλωτες οικογένειες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, η απόφαση αυτή, αποτελεί συνέχεια της προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφη πρόσφατα από την Σ. Ζαχαράκη, την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννα Ροκοφύλλου και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, με προγραμματισμό υλοποίησης του έργου, τη χρονική περίοδο 2025 - 2030. Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ 2021-2025, από εθνικούς πόρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ολοκλήρωση της ανακαίνισης αναμένεται να βελτιώσει ριζικά την εξωτερική εμφάνιση και την λειτουργικότητα του κτιρίου, καθώς περιλαμβάνει παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση, την στατική ενίσχυση, τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών και λοιπών υποδομών, καθώς και τον επανασχεδιασμό των κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων, με έμφαση στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η πρόσβαση στην ποιοτική στέγαση, αποτελεί απαράβατο όρο ισότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με τη σημερινή μας απόφαση, για τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης της ιστορικής Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, προχωράμε σε μια ουσιαστική επένδυση υπέρ των φοιτητών μας και ιδιαίτερα όλων εκείνων που προέρχονται από ευάλωτες οικογένειες. Στηρίζουμε έμπρακτα την ακαδημαϊκή τους πορεία, προσφέροντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, με σύγχρονες, ασφαλείς και προσβάσιμες υποδομές, και ταυτόχρονα ανακουφίζουμε σημαντικά εκατοντάδες ελληνικές οικογένειες, που αναζητούν για τα παιδιά τους, χαμηλού κόστους μεν, αλλά με σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, φοιτητική στέγη. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, συνεχίζουμε με συνέπεια την πολιτική ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας, με στόχο κανένας φοιτητής και φοιτήτρια να μην στερηθεί τη δυνατότητα να σπουδάσει, εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών. Η αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών, αποτελεί έργο κοινωνικής δικαιοσύνης, εκπαιδευτικής ισότητας και μέριμνας με προοπτική για τα παιδιά μας».