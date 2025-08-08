Στη Λέσβο ο Χρ. Δήμας - Επίσκεψη στο φράγμα Τσικνιά και σε σχολικά έργα

Όσον αφορά στο φράγμα Τσικνιά, πρόκειται για έργο συμβατικού ποσού 96,6 εκατ. ευρώ, που θα διασφαλίσει την ύδρευση της Μυτιλήνης, της Καλλονής και της Αγίας Παρασκευής.

Αυτοψία πραγματοποίησε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Λέσβου Χαράλαμπο Αθανασίου, τον Ειδικό Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων, Χαράλαμπο Μυγδάλη, τον Αντιπεριφερειάρχη Λέσβου, Κωνσταντίνο Αρώνη, τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα, και τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο, στα έργα κατασκευής του φράγματος Τσικνιά ενώ επισκέφθηκε και σχολικές μονάδες της Λέσβου που έχουν ενταχθεί στην Α’ Φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», προκειμένου να επιθεωρήσει την πορεία των έργων που υλοποιούνται.

Όσον αφορά στο φράγμα Τσικνιά, πρόκειται για έργο συμβατικού ποσού 96,6 εκατ. ευρώ, που θα διασφαλίσει την ύδρευση της Μυτιλήνης, της Καλλονής και της Αγίας Παρασκευής, παρέχοντας ποιοτικό πόσιμο νερό σε ποσότητα ικανή να καλύψει μελλοντικά τις ανάγκες των περιοχών αυτών, ακόμα και σε περιόδους λειψυδρίας και ξηρασίας. Επιπλέον, μελλοντικά, προβλέπεται το φράγμα Τσικνιά να συνεισφέρει και στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών σε περιοχές πλησίον του ταμιευτήρα στην πεδιάδα Καλλονής.

Το φράγμα Τσικνιά θα έχει ταμιευτήρα ωφέλιμης χωρητικότητας 12,5 εκατ. κυβικών μέτρων. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

· Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού δυναμικότητας 24.000 κ.μ./ημέρα (με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης)

· Κατασκευή αγωγών μήκους 50 χλμ. έως τη Μυτιλήνη, με υπόγεια διάταξη και σήραγγα 4 χλμ.

· Κεντρικό αντλιοστάσιο, δεξαμενές ρύθμισης και αποθήκευσης, και Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας

Η πρόοδος υλοποίησης του έργου ανέρχεται σήμερα στο 8,36%, με τις γεωτεχνικές εργασίες σε εξέλιξη και τις μελέτες εφαρμογής να προχωρούν εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

Στη Λέσβο έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», τέσσερις σχολικές μονάδες, εκ των οποίων τρεις στον Δήμο Μυτιλήνης και μία στον Δήμο Δυτικής Λέσβου, με συνολικό προϋπολογισμό έργων που ανέρχεται σε 767.350,66 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

· Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς και αποκατάσταση φθορών

· Ανακατασκευή και αναβάθμιση WC, συμπεριλαμβανομένων WC ΑμεΑ

· Κατασκευή ραμπών προσβασιμότητας ΑμεΑ

· Δημιουργία ή αναβάθμιση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ

· Αναβάθμιση υδρορροών και υποδομών ασφαλείας.

Τα έργα υλοποιούνται από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. και εξελίσσονται με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2025, ώστε οι σχολικές μονάδες να είναι πλήρως λειτουργικές με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, αποτελεί δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών(Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Alpha Bank) μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο κ. Δήμας δήλωσε σχετικά: «Το φράγμα Τσικνιά αποτελεί μια στρατηγική υποδομή με έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων της Λέσβου. Πρόκειται για ένα έργο που θα εξασφαλίσει την επάρκεια και ποιότητα του πόσιμου νερού για δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα του νησιού απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και θα περιορίσει την εξάρτηση από υπόγειους υδροφορείς. Παράλληλα έχει ζωτική σημασία για τη δημόσια υγεία, την αγροτική παραγωγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα κοινωνικά υπεύθυνης συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στη Λέσβο, έργα ουσίας σε σχολικές μονάδες προχωρούν με ταχύτητα, ποιότητα και κοινωνική στόχευση. Επενδύουμε σε ασφαλείς και λειτουργικές σχολικές υποδομές, ενισχύοντας στην πράξη το δικαίωμα κάθε παιδιού στη μόρφωση σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζει, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, να υλοποιεί έργα που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των πολιτών και στις προκλήσεις της εποχής μας».