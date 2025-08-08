Υψηλό 2,5 ετών για τις παγκόσμιες τιμές τροφίμων τον Ιούλιο

Ο δείκτης φυτικών ελαίων εκτινάχθηκε στις 166,8 μονάδες, σε υψηλό τριετίας με άνοδο 7,1% σε μηνιαία βάση.

Σε υψηλό 2,5 ετών (από Φεβρουάριο 2023) σκαρφάλωσαν οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων, με οδηγό του ράλι την αύξηση του κόστους για κρέας και φυτικά έλαια, που υπερκάλυψαν τις μειώσεις που σημειώθηκαν σε δημητριακά, γαλακτοκομικά και ζάχαρη, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Ειδικότερα, ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, σημείο αναφοράς για τις τιμές των βασικών προϊόντων, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 130,1 μονάδες τον Ιούλιο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με τον Ιούνιο.

Πάντως, ο δείκτης παραμένει κάτω από το ιστορικό υψηλό του τον Μάρτιο του 2022, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο δείκτης τιμών κρέατος του FAO αναρριχήθηκε σε νέο ρεκόρ όλων των εποχών στις 127,3 μονάδες, με άνοδο 1,2% από την προηγούμενη κορυφή τον Ιούνιο, καθώς η ισχυρή ζήτηση για εισαγωγές από την Κίνα και τις ΗΠΑ αύξησε τις τιμές του βοδινού και πρόβειου κρέατος.

Ο δείκτης φυτικών ελαίων εκτινάχθηκε στις 166,8 μονάδες, σε υψηλό τριετίας με άνοδο 7,1% σε μηνιαία βάση.

Οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων μειώθηκαν για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2024.