Διπλή άνοδος για τη βιομηχανική παραγωγή τον Ιούνιο και στο εξάμηνο

Ανέβασε ταχύτητα η βιομηχανική παραγωγή τόσο τον Ιούνιο όσο και στο εξάμηνο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,5% έναντι αύξησης 9,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,2%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ ο δείκτης του κλάδου, βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Ιούνιο 2025 σε σχέση με τον Μάιο 2025.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιουνίου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Ιουνίου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών.