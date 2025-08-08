ΚΕΠΕ: Μειώθηκε τον Ιούλιο ο «Δείκτης Φόβου»

Ο λεγόμενος δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς.

Μειώθηκε τον Ιούλιο ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV που καταρτίζει το ΚΕΠΕ.

Ο λεγόμενος δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap.

Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV μειώθηκε στο 24,07% στις 31/7/2025 από το 28,92% στις 30/6/2025. Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας το 26,61% τον Ιούλιο του 2025 από 30,74% τον Ιούνιο του 2025. Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδο χαμηλότερο του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 31,93%. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

Στο μεταξύ, ανοδικά κινήθηκε ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης τον Απρίλιο, αλλάζοντας την τάση του σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Πρόκειται για έναν δείκτη που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Απρίλιο του 2025, ο ΣΔΠ σημείωσε άνοδο, σε συνέχεια της πτώσης της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα για το σύνολο της περιόδου εξέτασης. Η εν λόγω εξέλιξη ενδέχεται να αποτελεί τμήμα της ενδιάμεσης μεταβλητότητας του ΣΔΠ, σημειώνει το ΚΕΠΕ. Εναλλακτικά, μπορεί να σηματοδοτεί τη διακοπή της τάσης ήπιας διόρθωσης προς τα κάτω που είχε πρόσφατα παρατηρηθεί και την ευνοϊκή μεταστροφή των προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτή την περίπτωση, δύναται να παρέχει μια πρώτη πρόδρομη ένδειξη για ενδιάμεση βελτίωση των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών, παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους που επιμένουν. Με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων, αναγκαία καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.