«Scarlet Beach»: Προχωρά η αραβική στρατηγική τουριστική επένδυση 201 εκατ. ευρώ στην Αργολίδα

Σε διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τουριστική επένδυση των Αράβων του Abu Dhabi που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενός σύγχρονου και πολυτελούς συγκροτήματος μικτής τουριστικής εκμετάλλευσης στην περιοχή του Πόρτο Χέλι. Ποιο είναι το έργο.

Νέα βήματα γίνονται προς την κατεύθυνση υλοποίησης μιας μεγάλης τουριστικής επένδυσης άνω των 201,5 εκατ. ευρώ, που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενός σύγχρονου και πολυτελούς συγκροτήματος μικτής τουριστικής εκμετάλλευσης (Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα) στην περιοχή του Πόρτο Χέλι, μαζί με κατοικίες που θα βγούνε προς πώληση.

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία «ΣΚΑΡΛΕΤ ΜΠΗΤΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «SCARLET BEACH», αραβικών συμφερόντων, όπως από παλιά είχαμε αναφέρει. Ειδικότερα, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 9 Οκτωβρίου 2025 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου «Ίδρυση και Λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στη θέση ‘‘Πετροθάλασσα’’ Δήμου Ερμιονίδας, Π.Ε. Αργολίδας», της ΣΚΑΡΛΕΤ ΜΠΗΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.. Το νέο συγκρότημα κτηρίων πρόκειται να στεγάσει Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα 5* και δυναμικότητας 388 κλινών, ενώ προβλέπεται η δημιουργία συνεδριακού κέντρου, spa, γυμναστηρίου, εστιατορίων και λοιπών συναφών υποδομών.

Η κατανομή, η δόμηση, η λιμενική υποδομή

Υπενθυμίζεται ότι από το 2024 είχε γίνει γνωστό ότι το project χαρακτηρίσθηκε ως Στρατηγική Επένδυση. Μάλιστα, ως πρόσφατη εξέλιξη, για το υπό μελέτη έργο έχει εκδοθεί το από 12-07-2025 προεδρικό διάταγμα «Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ).

Το έργο αφορά ακίνητο το οποίο αποτελείται από επτά (7) ιδιοκτησίες κυριότητας κατά 100% της εταιρείας «SCARLET BEACH Α.Ε.», Από το αρχικό ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρίας «Scarlet Beatch» έκτασης 234.686,46τ.μ., εξαιρέθηκαν οι εκτάσεις μεταξύ των γραμμών οριοθέτησης των υδατορεμάτων που διέρχονται από το ακίνητο (9.622,48 τ.μ.) καθώς και η ζώνη παραλίας (7.545,95 τ.μ..).

Σύμφωνα με το από 12-7-2025 ΠΔ έγκρισης του ΕΣΧΑΣΕ η τουριστική επένδυση θα υλοποιηθεί σε ακίνητο, συνολικής εκτάσεως 217.518 τ.μ.. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΧΑΣΕ επιτρέπεται η χωροθέτηση νέας λιμενικής υποδομής έμπροσθεν του ακινήτου. Η υποδομή δύναται να φιλοξενήσει σκάφη με μέγιστο μήκος έως 40μ. και εκτιμώμενο μέγιστο αριθμό σκαφών δεκατρία (13).

Σύμφωνα και με την ΜΠΕ, η συνολική επιτρεπόμενη δόμηση ανέρχεται σε 26.102,16 τ.μ. και κατανέμεται ως εξής: το 60% της επιτρεπόμενης δόμησης, ήτοι 15.661,29τ.μ. αφορά στην ανέγερση του κύριου τουριστικού καταλύματος, ενώ το 40% αυτής, ήτοι 10.440,87τ.μ. αφορά στις Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες (ΤΕΚ). Σε εφαρμογή των προβλέψεων του ΕΣΧΑΣΕ και των παραπάνω επιτρεπόμενων μεγεθών, προτείνεται η κατασκευή και λειτουργία ενός ΣΤΚ 5* δυναμικότητας 388 κλινών. Σε σχέση με την κατανομή κάλυψης, το τουριστικό κατάλυμα (Κύριo- ξενοδοχείο, Μη κύρια τουριστικά καταλυμάτα- παρακείμενα bungalows του ξενοδοχείου και τις ειδικές τουριστικές υποδομές στον τομέα της ευεξίας και της αναζωογόνησης (SPA), χώρους εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, παιδότοπος, αναψυκτήρια κ.λπ.) θα καταλαμβάνει το 68-70% και οι Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες (ΤΕΚ) το υπόλοιπο.

Οι μονάδες

Με όσα παλιότερα είχαν γίνει γνωστά, η επένδυση αφορούσε στη δημιουργία ενός ξενοδοχείου 5* και δυναμικότητας 100 κλινών, αλλά και 15 παραθεριστικών κατοικιών, όπως επίσης και αντίστοιχες μονάδες αναψυχής.

Το συγκρότημα αποτελείται από πλήθος κτιριακών μονάδων που αντιστοιχούν σε χώρους φιλοξενίας, κοινόχρηστους χώρους, χώρους εστίασης υγειονομικού ενδιαφέροντος και βοηθητικούς χώρους υποστήριξης της λειτουργίας του ξενοδοχείου. Οι κτιριακοί όγκοι αναπτύσσονται σε ένα ή δύο επίπεδα αναλόγως των λειτουργικών αναγκών. Η τοποθέτησή τους αποσκοπεί στη δημιουργία προστατευμένων υπαίθριων χώρων που ακολουθούν την κίνηση του ήλιου και προσφέρουν διαφορετικές δυνατότητες αξιοποίησής τους, κατά τη διάρκεια της ημέρας και στην αξιοποίηση της θέασης του φυσικού περιβάλλοντος. Η συμπληρωματικότητα των χρήσεων και των λειτουργιών της προτεινόμενης Επένδυσης, με την ταυτόχρονη διαφοροποίηση και εξειδίκευση των τουριστικών καταλυμάτων ανάλογα με την ομάδα χρηστών του ΣΤΚ στην οποία απευθύνονται. Συγκεκριμένα, ο βασικός πυρήνας της ξενοδοχειακής εγκατάστασης και των συναφών λειτουργιών χωροθετείται στο κεντρικό τμήμα του Ακινήτου.

Οι Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες χωροθετούνται κατά μικρότερες πυκνότητες στο νότιο και βόρειο τμήμα του Ακινήτου. Η διασύνδεση μεταξύ των λειτουργιών επιτυγχάνεται αποτελεσματικά στο ακίνητο, μέσω μεταξύ άλλων της εσωτερικής κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Επιπλέον, η συμπληρωματικότητα των χρήσεων (κατοικίες, ξενοδοχείο, τουριστικός λιμένας και λοιπές λειτουργίες) εξασφαλίζει την από κοινού, οργανωμένη κάλυψη αναγκών σε νερό, τη διαχείριση ΑΣΑ και τη διαχείριση – επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων κ.λπ..

Βασικές αρχές που διέπουν το σχεδιασμό του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου είναι η εξοικονόμηση ενεργειακής κατανάλωσης, η ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ενεργειακή αυτονομία σε μεγάλο ποσοστό, η εξοικονόμηση κατανάλωσης νερού μέσω πιστοποίησης (LEED gold), η εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης με άντληση από τη θάλασσα, η εξοικονόμηση κατανάλωσης νερού άρδευσης μέσω της βέλτιστης επιλογής φύτευσης με χαμηλές ανάγκες σε άρδευση, της εγκατάστασης αποδοτικού συστήματος άρδευσης και της επανάχρησης επεξεργασμένων υδάτων από επεξεργασία λυμάτων. Επιπλέον, προσοχή δίνεται στον προσανατολισμό των κτιρίων, τη σκίαση, τα ανοίγματα και στον προσανατολισμό των ανοιγμάτων (ηλιακά κέρδη, φυσικός αερισμός και φυσικός φωτισμός), στο κέλυφος κτιρίων με χαμηλούς συντελεστές θερμοχωρητικότητας – υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής (low-e) της θερμικής ακτινοβολίας- πλαίσια ανοιγμάτων θερμομονωμένα και θερμοδιακοπτώμενα.

Θέση του έργου

Το προτεινόμενο έργο αποτελεί παραθαλάσσιο ακίνητο με πρόσωπο στο παράκτιο μέτωπο πλησίον του οικισμού Πετροθάλασσα (περίπου σε απόσταση 1,5 km), στον όρμο Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται σχεδόν 5,6 χιλιόμετρα βορείως της άκρας Αιμιλιανός και 7 χιλιόμετρα νοτίως από το Κρανίδι (έδρα του Δήμου Ερμιονίδας), ενώ απέχει 77km νοτιοανατολικά του Ναυπλίου.

Ο προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, περιλαμβάνει την αρχική εκτίμηση του κόστους της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων (κατασκευή, εξοπλισμός, επίπλωση σκεύη), το κόστος της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, το κόστος των λοιπών έργων υποδομής (δεν συμπεριλαμβάνεται η τουριστική λιμενική εγκατάσταση) και το κόστος μελετών και παροχής υπηρεσιών συμβούλου. Σημειώνεται πως, στον προϋπολογισμό υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται ένα ποσοστό απρόβλεπτων της τάξης του 10%.Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε περίπου 201,159 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 162 εκατ. αφορούν σε κτήρια και εγκαταστάσεις, 16 εκατ. σε εξοπλισμό, έπιπλα κ.α., 4,5 εκατ. σε μελέτες, άδειες, project management κ.α. και κοντά 18 εκατ. για απρόβλεπτες δαπάνες.