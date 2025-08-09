Έρχεται νέo «σοκ» στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ

Είναι αμφίβολο το κατά πόσο η αγορά εργασίας των ΗΠΑ μπορεί να αντέξει την τεράστια αβεβαιότητα και τις συνέπειες της οικονομικής πολιτικής του Τραμπ χωρίς, έστω και προσωρινή, μείωση στην απασχόληση.

Η τελευταία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ προκάλεσε σοβαρή πολιτική αναστάτωση, λόγω της ασυνήθιστα μεγάλης καθοδικής αναθεώρησης των στοιχείων για τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο Ντοναλντ Τραμπ απέλυσε την επικεφαλής του BLS και την κατηγόρησε για χειραγώγηση των στοιχείων για πολιτικούς λόγους, όμως η διάθεσή του δύσκολα θα βελτιωθεί όταν δημοσιευθούν τον Σεπτέμβριο τα αποτελέσματα της ετήσιας αναθεώρησης.

Κι αυτό, διότι η αναθεώρηση προς τα κάτω αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη…

Όπως εξηγεί σε ανάλυσή της η Commerzbank, μία φορά τον χρόνο, στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης αναφοράς (benchmark revision), τα δεδομένα για την απασχόληση από τις μηνιαίες έρευνες συγκρίνονται με ένα πιο πλήρες σύνολο στοιχείων, το οποίο έχει ως βασική πηγή δεδομένων τις υποχρεωτικές αναφορές των επιχειρήσεων σχετικά με την ασφάλιση ανεργίας. Συνήθως η σύγκριση των στοιχείων αποκαλύπτει στη συνέχεια την ανάγκη για αναθεωρήσεις.

Σύμφωνα με την Commerzbank, πληροφορίες για την έκταση της αναθεώρησης θα δημοσιευθούν στις 9 Σεπτεμβρίου.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι αναθεωρήσεις ήταν σχετικά μικρές, συχνά στην περιοχή του +/- 0,1%, αν και το 2024 τα στοιχεία έπρεπε να αναθεωρηθούν προς τα κάτω κατά 818.000 θέσεις εργασίας, που αντιστοιχεί σε -0,5%. Κατά μέσο όρο την τελευταία πενταετία, η τελική αναθεώρηση ήταν κατά περίπου 120 χιλιάδες θέσεις μικρότερη από την προκαταρκτική.

Τα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι η απασχόληση στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί πιο αργά από την προηγούμενη αναθεώρηση αναφοράς, η οποία έγινε τον Μάρτιο του 2024.

Γιατί προς τα κάτω;

Οι σημαντικά μεγαλύτερες αναθεωρήσεις των τελευταίων δύο ετών, που ήταν παρεμπιπτόντως πάντα καθοδικές, εγείρουν ερωτήματα για την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων, σχολιάζει η Commerzbank. Ένας πιθανός λόγος για τις είναι η σημαντική μείωση στον αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις έρευνες του BLS.

Μέχρι την πανδημία του κορωνοϊού, απαντούσε συνήθως το 60% των επιχειρήσεων που λάμβανε το σχετικό ερωτηματολόγιο. Τώρα πια, το ποσοστό απόκρισης οριακά ξεπερνά το 40%.

Το πρόβλημα εδώ είναί ότι οι επιχειρήσεις που δεν απαντούν ενδέχεται να εμφανίζουν ριζικά διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με εκείνες που απαντούν. Για παράδειγμα, οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που δεν απαντούν ίσως αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και, επομένως, είναι πιο πιθανό να προχωρούν σε περικοπές προσωπικού.

Όπως σχολιάζει η Commerzbank, ο Ντοναλντ Τραμπ πιθανότατα θα αποδώσει τη νέα καθοδική αναθεώρηση στις, κατά την άποψή του, εσφαλμένες οικονομικές πολιτικές του προκατόχου του, Προέδρου Μπάιντεν.

Ωστόσο, καταλήγει η Commerzbank, είναι μάλλον ξεκάθαρο ότι η εικόνα στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ, στην αρχή της θητείας του Τραμπ, ήταν χειρότερη απ’ όσο είχε προηγουμένως υποτεθεί. Και καθίσταται όλο και περισσότερο αμφίβολο το κατά πόσο η αγορά εργασίας μπορεί να αντέξει την τεράστια αβεβαιότητα και τις συνέπειες της οικονομικής πολιτικής του Τραμπ χωρίς, έστω και προσωρινή, μείωση στην απασχόληση.