ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια - Παραμένουν υψηλές οι εγχώριες πιέσεις στις τιμές

Σταθερά διατήρησε όπως αναμενόταν τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τονίζοντας πως οι εγχώριες πιέσεις στις τιμές εξακολουθούν να είναι υψηλές, ενώ επισημαίνει ότι ο πληθωρισμός είναι πιθανόν να παραμείνει πάνω από τον στόχο για μεγάλο διάστημα του επόμενου έτους.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στην συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, όπου οι αναλυτές εκτιμούν πως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ θα προχωρήσουν σε μία δεύτερη μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας, αφού πάρουν στα χέρια τους δύο ακόμη εκθέσεις για τον πληθωρισμό, αλλά και σε ακόμα μία τον Δεκέμβριο. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι οικονομολόγοι που «βλέπουν» ακόμα και τρεις κινήσεις μέσα στο έτος.

Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων διατηρήθηκαν στο 4,25%, 4,50% και 3,75% αντιστοίχως. Στην συνεδρίαση του Ιουνίου, και σε μία κίνηση που είχαν προεξοφλήσει οι αγορές, η ΕΚΤ είχε προχωρήσει στο πρώτο «ψαλίδισμα» των επιτοκίων, μετά από 10 διαδοχικές αυξήσεις από το καλοκαίρι του 2022, στην προσπάθειά της να συγκρατήσει τις υψηλές πληθωριστικές πιέσεις.

Όπως αναφέρει η ΕΚΤ στην ανακοίνωσή της, «ενώ ορισμένοι δείκτες μέτρησης του υποκείμενου πληθωρισμού αυξήθηκαν ελαφρώς τον Μάιο λόγω έκτακτων παραγόντων, οι περισσότεροι δείκτες είτε παρέμειναν σταθεροί είτε υποχώρησαν τον Ιούνιο. Συμβαδίζοντας με τις προσδοκίες, η πληθωριστική επίδραση του υψηλού ρυθμού ανόδου των μισθών αντισταθμίστηκε από τα κέρδη. Η νομισματική πολιτική διατηρεί περιοριστικές τις συνθήκες χρηματοδότησης. Ταυτόχρονα, οι εγχώριες πιέσεις στις τιμές εξακολουθούν να είναι υψηλές, ο πληθωρισμός των τιμών των υπηρεσιών είναι αυξημένος και ο γενικός πληθωρισμός είναι πιθανόν να παραμείνει πάνω από τον στόχο για μεγάλο διάστημα του επόμενου έτους επίσης».

Η ΕΚΤ αναφέρει ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια πολιτικής επαρκώς περιοριστικά για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Επίσης, «θα συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και να λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης έκτασης και διάρκειας της συσταλτικής μεταβολής της νομισματικής πολιτικής». Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και για την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική.

