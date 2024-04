Η ανθεκτικότητα και η διαχείριση ρίσκου απέναντι στην κλιματική αλλαγή κλειδί για τις επιτυχημένες επιχειρήσεις

Η επιτακτική προσταγή για την οικονομία να δημιουργήσει και να χρηματοδοτήσει μία επιχειρηματικότητα πιο πράσινη αλλά και ανθεκτική στα ακραία φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής ήταν το θέμα που συζητήθηκε στο πάνελ με τίτλο «From Risk to Reward: The Business Imperative to Finance Climate Adaptation and Resilience».

Η επιτακτική προσταγή για την οικονομία να δημιουργήσει και να χρηματοδοτήσει μία επιχειρηματικότητα πιο πράσινη αλλά και ανθεκτική στα ακραία φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής ήταν το θέμα που συζητήθηκε στο πάνελ με τίτλο «From Risk to Reward: The Business Imperative to Finance Climate Adaptation and Resilience». Η συζήτηση διεξήχθη στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς 10- 13 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Chief Sustainability Officer & Director of Corporate Affairs, του ομίλου ΤΙΤΑΝ εξήγησε τη σημασία που έχει για επιχειρήσεις με μεγάλες εγκαταστάσεις η ανθεκτικότητα στις αλλαγές που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. «Θα πρέπει να συμβιβαστούμε στην ιδέα των πιο υψηλών θερμοκρασιών και των πιο μεγάλων φυσικών καταστροφών στο μέλλον. Ως ΤΙΤΑΝ συνεργαζόμαστε με εμπειρογνώμονες και τρέχουμε διάφορα σενάρια αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και τις επιπτώσεις τους στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Την ίδια στιγμή κάθε μας νέα εγκατάσταση πληρεί κριτήρια ανθεκτικότητας απέναντι και στα πιο ακραία φαινόμενα, ενώ ενισχύουμε τις ήδη υπάρχουσες. Το βέβαιο είναι πως για προϊόντα όπως το τσιμέντο και το σκυρόδεμα με την μοναδική ανθεκτικότητα τους θα υπάρξουν ευκαιρίες και λόγω κλιματικής αλλαγής. Αρκεί τα προϊόντα που θα δημιουργούμε να έχουν το ελάχιστο αποτύπωμα άνθρακα. Στον ΤΙΤΑΝ υλοποιούμε ένα πρόγραμμα με πάνω από 100 δράσεις σε αυτό τον σκοπό. Έως το 2026 σκοπεύουμε να διπλασιάσουμε τα πράσινα προϊόντα μας, από 20% σε 40%. Έως το 2030 θέλουμε να έχουμε μία μεγάλη μονάδα δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα στη Βοιωτία που θα μας επιτρέψει να παράξουμε τσιμέντο μηδενικών εκπομπών».

Ο Αντώνης Μουντούρης, Διευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY, επεσήμανε ακριβώς τη σημασία της προσαρμογής για τις επιχειρήσεις. «Συζητάμε πιο πολύ το θέμα της μετάβασης, αλλά σε χώρες όπως η Ελλάδα, με τη μεγάλη ακτογραμμή και παραγωγικές εγκαταστάσεις κατά μήκος της, η προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες ίσως είναι πιο σημαντική. Για επιχειρήσεις όπως η HELLENiQ ENERGY το ζήτημα είναι κομβικό. Εμείς έχουμε θέσει στόχο της μείωσης του αποτυπώματος μας κατά 30% έως το 2030. Την ίδια στιγμή, φροντίζουμε και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις μας καθώς ο ενεργειακός εφοδιασμός είναι κομβικής σημασίας για όλη την οικονομία και την κοινωνία. Στην ενέργεια προσαρμογή, ανθεκτικότητα και εξοικονόμηση είναι συμπληρωματικές έννοιες. Στην HELLENiQ ENERGY έχουμε το σχέδιο VISION 2025. Είναι σύνθετο σχέδιο που περιλαμβάνει δράσεις που έχουν να κάνουν με την προσαρμογή αλλά και με τη βελτίωση της δραστηριότητας και της ανθεκτικότητας μας. Κεντρικό κομμάτι σε αυτό έχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα».

Ο Δημήτριος Καζάζογλου Σκούρας, ESG Coordinator του Ομίλου Αlpha Bank σχολίασε τις προκλήσεις που φέρνει η κλιματική αλλαγή στον τραπεζικό τομέα. «Η τράπεζα πρέπει να αξιολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα κάθε πελάτη λαμβάνοντας υπόψιν και την έκθεση του στην κλιματική αλλαγή. Και ως προς το θέμα της μετάβασης αλλά κυρίως ως προς το ενδεχόμενο των φυσικών καταστροφών. Αυτό σημαίνει πως το πελάτης που κάνει διαχείριση κινδύνου από μόνος του είναι ένας καλός πελάτης για την τράπεζα. Αυτός που δεν κάνει, όχι. Ακόμα, πρέπει να δημιουργήσουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα για ενίσχυση των εγκαταστάσεων και της ανθεκτικότητας των κτιρίων της επιχείρησης. Ως Alpha Bank έχουμε αναπτύξει πλαίσια βιώσιμων χρηματοδοτήσεων, τα οποία πέρα από τη διαφάνεια που έχουν βοηθούν και τους πελάτες να κατανοήσουν πως η επιχείρηση τους θα γίνει πιο ανθεκτική».

Συνοψίζοντας, ο συντονιστής του πάνελ, Χρυσός Καβουνίδης, επικεφαλής της Boston Consulting Group στην Ελλάδα ανέφερε πως «ως επιχειρηματικότητα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για εναλλακτικά κλιματικά σενάρια. «Δεν αμελούμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής στο ζήτημα της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, κάνουμε διαχείριση ρίσκου, κοιτάμε τις πιο πρόσφορες λύσεις και έχουμε ανοιχτά μάτια και αυτιά για τυχόν νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται».