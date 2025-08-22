ΔΕΔΔΗΕ: Πράσινο φως σε επενδύσεις 3 δισ. μέχρι το 2028 - «Ψαλίδι» σε 5 πρότζεκτ

Μείωση του προϋπολογισμού κατά 234 εκατ. από τη ΡΑΑΕΥ, σε σχέση με την εισήγηση του Διαχειριστή, με απόσυρση 5 έργων και τροποποίηση του budget επιπλέον 7 πρότζεκτ. Επικαιροποιημένη εισήγηση από τον ΔΕΔΔΗΕ, με αυξημένο επενδυτικό κόστος κατά 450 εκατ. ευρώ, που δεν εξετάστηκε από την Αρχή.

Στην έγκριση επενδύσεων ύψους 3 δισ. από τον ΔΕΔΔΗΕ, για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής, προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ). Πιο συγκεκριμένα, η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε το Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2024-2028, μέσω του οποίου δρομολογούνται 174 έργα για να ενισχυθεί ο ρόλος του δικτύου διανομής ως βασικού πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης.

Η εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ προέβλεπε 179 πρότζεκτ, συνολικού προϋπολογισμού 3,22 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2028. Ωστόσο, η Ρυθμιστική Αρχή απέσυρε 5 πρότζεκτ, ενώ τροποποίησε το budget επιπλέον 7 πρότζεκτ. Οι αλλαγές αυτές είχαν ως συνέπεια οι κεφαλαιουχικές δαπάνες να «ψαλιδιστούν» κατά 234 εκατ. ευρώ περίπου, με συνέπεια ο συνολικός προϋπολογισμός να προσγειωθεί λίγο κάτω από 3 δισ. ευρώ.

Τα πρότζεκτ που αφαιρούνται είναι περιορισμένης εμβέλειας, με το budget κάθε ενός να μην ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ. Εξαίρεση αποτελεί δαπάνη 100 εκατ. ευρώ για την αγορά νέου κεντρικού κτιρίου, με την προοπτική ότι ο ΔΕΔΔΗΕ θα πουλήσει το κτίριο που αγόρασε πρόσφατα για αυτό τον σκοπό και το οποίο δεν έχει αξιοποιήσει. Η ΡΑΑΕΥ καλεί τον Διαχειριστή «να καταλήξει σε οριστικό σχέδιο εγκατάστασης, να πουλήσει το υφιστάμενο κενό κτίριο και να σχεδιάσει τη βέλτιστη και οικονομικά συμφέρουσα για τους καταναλωτές λύση».

Επικαιροποιημένη εισήγηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έγκριση του Σχεδίου γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση, με δεδομένο ότι ήδη έχει διανυθεί πάνω από 1,5 έτος από τη χρονική περίοδο που αυτό καλύπτει. Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή, βασική αιτία είναι το γεγονός ότι ο ΔΕΔΔΗΕ καθυστέρησε να της υποβάλει το business plan, κάτι που έγινε στο τέλος του Αυγούστου του 2024.

Πριν από την κατάθεση είχε προηγηθεί προκαταρκτική διαβούλευση από τον ίδιο τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε δεύτερη διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ. Η Αρχή αξιολόγησε ακολούθως το Σχέδιο, με βάση και τα σχόλια που υποβλήθηκαν στη διαβούλευση που πραγματοποίησε. Η απόφαση έγκρισης δόθηκε τον Μάρτιο του 2005, ενώ δημοσιεύθηκε χθες σε ΦΕΚ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΔΕΔΔΗΕ υπέβαλε στην πορεία στη ΡΑΑΕΥ επικαιροποιημένη εισήγηση για το Σχέδιο, με επενδυτικό κόστος αυξημένο κατά περίπου 450 εκατ. σε σχέση με την πρόταση που είχε καταθέσει τον Αυγούστου 2024. «Η Αρχή αποφάσισε να μην εξετάσει την επικαιροποιημένη πρόταση καθώς αυτή δεν είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση παρότι περιείχε σημαντικές διαφοροποιήσεις, ιδίως όσον αφορά το κόστος έργων, η δε εκ νέου διαβούλευση και εξέταση του νέου σχεδίου θα καθυστερούσε έτι περαιτέρω σημαντικά την έγκρισή του», επισημαίνεται.

Ο επενδυτικός «χάρτης»

Εκτός από την αφαίρεση των 5 έργων και την τροποποίηση του budget επιπλέον 7, το Σχέδιο που εγκρίθηκε δεν έχει άλλες αλλαγές σε σχέση με την επίσημη εισήγηση του Διαχειριστή. Οι επενδύσεις ύψους 3 δισ. επιμερίζονται σε 6 κατηγορίες, ξεκινώντας από την ενίσχυση δικτύου. Μεταξύ των κεφαλαιουχικών δαπανών, συγκαταλέγονται η κατασκευή νέων υποσταθμών και κέντρων διανομής, καινούριες καλωδιακές γραμμές, υποβρύχια καλώδια, εναέριες γραμμές καθώς και έργα επαναληπτικού χαρακτήρα.

Τα έργα επαναληπτικού χαρακτήρα προγραμματίζονται και υλοποιούνται με πρωτοβουλία του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς συσχέτιση με συγκεκριμένα αιτήματα σύνδεσης νέων χρηστών, και αποσκοπούν σε αύξηση της ικανότητας εξυπηρέτησης φορτίου του Δικτύου, δηλαδή οδηγούνται κατά βάση από τη χωρική και χρονική εξέλιξη της ζήτησης για υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημαντικά έργα δρομολογούνται επίσης για αντικατάσταση και ανακαίνιση του δικτύου. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται πρότζεκτ που δεν οδηγούνται από την εξυπηρέτηση της ζήτησης και τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της φυσιολογικής φθοράς του εξοπλισμού του Δικτύου στο τέλος της οικονομικά ωφέλιμης ζωής του ή στον εκσυγχρονισμό του, με στόχο τη βελτίωση της εκμετάλλευσης του δικτύου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι «έξυπνοι» μετρητές

Αρκετά επενδυτικά κεφάλαια προβλέπονται για τη σύνδεση χρηστών, για έργα αισθητικής αναβάθμισης (υπογειοποιήσεις εναέριων γραμμών ΜΤ και ΧΤ) και για παραλλαγές δικτύου, μετατόπισης ή άλλων αλλαγών τμημάτων γραμμών του δικτύου. Τα τελευταία εκτελούνται είτε για να τηρηθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας από κτίσματα υπό ανέγερση, είτε λόγω εκτέλεσης δημόσιων έργων ή έργων ΟΤΑ, είτε γιατί παρεμποδίζεται από το δίκτυο η νόμιμη χρήση ιδιοκτησιών.

Με δεδομένο ότι το εγκεκριμένο Σχέδιο συντάχθηκε στις αρχές του 2024, τα στοιχεία για όλα τα έργα (όπως και για τους «έξυπνους» μετρητές) δεν είναι επικαιροποιημένα. Έτσι, επαναλαμβάνεται ότι είναι να έχουν όλοι οι καταναλωτές έναν έξυπνο μετρητή έως το 2030, με τις ετήσιες εγκαταστάσεις να ανέρχονται σε 1 εκατομμύριο από το 2025 μέχρι το τέλος της 10ετίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2025 ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα του πρώτου «γύρου» του κυρίως διαγωνισμού, για την προμήθεια 2,76 εκατ. «έξυπνων» μετρητών από τις εταιρείες Iskraemeco, Itron και Protasis, Itron και Protasis. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχαν εγκατασταθεί 1,1 εκατ. «έξυπνοι» μετρητές πανελλαδικά, με στρατηγική επιλογή την τοποθέτησή τους σε μεγάλους πελάτες, με αποτέλεσμα περισσότερο από το 55% της ενέργειας της χώρας ήδη να τηλεμετράται.