Στη «γραμμή εκκίνησης» το mega «Project Voria» των Λασκαρίδη - Κόκκαλη στο Μαρούσι

Με κάποιες τροποποιήσεις, που δεν επηρεάζουν ή μεταβάλλουν το συνολικό εγχείρημα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη μετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας. Ποια είναι η επένδυση των 300 εκατ. στην περιοχή Δηλαβέρη του Αμαρουσίου. Οι χώροι, οι οδικές παρεμβάσεις, τα οφέλη. Σύντομα η εκκίνηση πρόδρομων εργασιών.

Με κάποιες τροποποιήσεις μικρής κλίμακας που δεν επηρεάζουν ή μεταβάλλουν το συνολικό εγχείρημα, προχωρούν οι διαδικασίες εκκίνησης των εργασιών για την μετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας στην περιοχή Δηλαβέρη του Αμαρουσίου, της ανάπτυξης, δηλαδή, του νέου Ειδικού Πολυδύναμου Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος Μικτής Χρήσης που αποτελείται από Ξενοδοχείο 5 αστέρων, χώρους SPA, Αμφιθέατρο και Καζίνο (Casino).

Το έργο αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους, ένα ισόγειο επίπεδο και τρία υπόγεια επίπεδα βοηθητικών χώρων και η ενεργοποίηση των εργοταξίων, τουλάχιστον σε επίπεδο πρόδρομων εργασιών, αναμένεται σύντομα. Πάντως, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, νεότερα για τον ανάδοχο ή το σχήμα αναδόχων που θα υλοποιήσει το project αναμένονται προσεχώς και μάλλον από Σεπτέμβριο.

Το «Project Voria» της North Star Entertainment Α.Ε., η επένδυση των 300 εκατ. ευρώ που αναπτύσσεται στο κτήμα ∆ηλαβέρη, βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης, έχοντας απαλλαγεί από τις προσφυγές που είχαν κατατεθεί στο ΣτΕ, οι οποίες απορρίφθηκαν, όπως προ ολίγων μηνών έγινε γνωστό. Μάλιστα, στα τέλη Ιουλίου ολοκληρώθηκαν διαδικασίες σχετικά με τον Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού του έργου «Ειδικό Κτίριο Πολυδύναμου Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος Μικτής Χρήσης και έργων παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο, στην περιοχή Δηλαβέρη Δήμου Αμαρουσίου».

Υπενθυμίζεται ότι στον φορέα του έργου, North Star Entertainment, συμμετέχουν το ελληνικό Δημόσιο (μέσω της ΕΤΑ∆) με ποσοστό 49% και η Athens Resort Casino με 51%. Όπως έχουμε αναφέρει, η τελευταία αποτελεί θυγατρική της Regency Entertainment, ιδιοκτήτριας των καζίνο Πάρνηθας και Θεσσαλονίκης, που ελέγχεται από τις οικογένειες Λασκαρίδη (Λάμψα) και Σ. Κόκκαλη (Intralot κ.α.).

Οι τροποποιήσεις

Όπως προκύπτει, οι διαφοροποιήσεις μικρής κλίμακας του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου που εξετάστηκαν στον Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού αφορούσαν σε μικρές αλλαγές στην συνολική δόμηση κύριων και βοηθητικών χώρων, περαιτέρω εξειδίκευση της ενεργειακής απόδοσης του έργου, διαφοροποιήσεις της φύτευσης στον περιβάλλοντα χώρο και τα δώματα, αλλαγές στην κατανομή των χώρων στάθμευσης, περιορισμένη αύξηση του βάθους εκσκαφής και τέλος τροποποίηση τομής του κτιρίου χωρίς να μεταβάλλεται το μέγιστο ύψος και χωρίς να αυξάνεται ο όγκος του.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα, ο φορέας του έργου έχει προβεί στο στάδιο της οριστικής μελέτης του αδειοδοτημένου Έργου και από τις αναλυτικές μελέτες (αρχιτεκτονικά, ηλεκτρομηχανολογικά, στατικά κ.λπ.) έχει προκύψει μια σειρά αλλαγών μικρής κλίμακας και βελτιστοποιήσεων στα σχέδια της προμελέτης βάσει των οποίων συντάχθηκε η εγκεκριμένη ΜΠΕ και εκδόθηκε η σχετική ΑΕΠΟ. Επίσης, έχει προβεί στην έκδοση άδειας για την κατεδάφιση παλαιού υφιστάμενου κτιρίου εντός του χώρου του έργου (σε τμήμα του οικοπέδου) και οι εργασίες (Ιούνιος 2025) έχουν ολοκληρωθεί. Στην συνέχεια θα προβεί σε έκδοση της Οικοδομικής Άδειας (Ο.Α.) του κυρίως έργου. Οι διαφοροποιήσεις του τελικού σχεδιασμού έναντι του σχεδιασμού του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

Διαφοροποιήσεις στην διαμερισμάτωση των υπογείων χώρων, μεταβολή του περιγράμματος των υπογείων και της διάταξης των θέσεων στάθμευσης .

Αύξηση του βάθους εκσκαφής κατά 0,50m, αρχικό –τελικό.

Τροποποίηση τομής του κτιρίου χωρίς να μεταβάλλεται το μέγιστο ύψος και χωρίς να αυξάνεται ο όγκος του.

Διαφοροποιήσεις στα μετρικά στοιχεία δόμησης και ενημέρωση του κτιριολογικού προγράμματος σύμφωνα με τον οριστικό σχεδιασμό.

Διαφοροποιήσεις της φύτευσης στον περιβάλλοντα χώρο λόγω χωροθέτησης μικρού χώρου στάθμευσης και υπερδιπλασιασμό των επιφανειών φύτευσης στα δώματα.

Ενημερωμένοι υπολογισμοί για την ενεργειακή απόδοση του Κτιρίου σύμφωνα με την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα τις απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ.

Το project

Σε σχέση με το έργο «Ειδικό κτίριο πολυδύναμου ξενοδοχειακού συγκροτήματος μικτής χρήσης και έργα βελτιωτικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον αρτηριακό και συλλεκτήριο οδικό δίκτυο, στην Περιοχή Δηλαβέρη, Δήμου Αμαρουσίου», αυτό καταλαμβάνει έκταση 25.086,84 τ.μ..

Το Ειδικό Κτίριο Πολυδύναμου Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος Μικτής Χρήσης αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους, ένα ισόγειο επίπεδο και τρία υπόγεια επίπεδα βοηθητικών χώρων, χώρων στάθμευσης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και με διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Όπως έχουμε αναφέρει το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ξενοδοχείο 5 αστέρων με 150 δωμάτια και 320 κλίνες, αμφιθέατρο και συνεδριακό κέντρο δυναμικότητας 1.400 θέσεων, πολυτελείς χώρους spa, εστίασης και ψυχαγωγίας, το νέο καζίνο, με διπλάσια έκταση (8.500 τ.μ.) και δυνατότητα λειτουργίας έως 1.500 παιχνιδομηχανών (VLTs), τρεις υπόγειους ορόφους με 836 θέσεις στάθμευσης

Πέρα από τη δημιουργία ενός τοπόσημου σύγχρονης αρχιτεκτονικής και βιώσιμης τεχνολογίας, το έργο ενσωματώνει πάνω από 17 στρέμματα πρασίνου. Από τα συνολικά 50 στρέμματα, τα 25 παραχωρούνται στον Δήμο Αμαρουσίου για κοινωφελείς χρήσεις.

Η λειτουργία του Έργου συνεπάγεται τη διατήρηση και για χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την έναρξη λειτουργίας του Καζίνο στη νέα θέση, των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, και τη δημιουργία επιπλέον τριακοσίων (300) θέσεων εργασίας, με αναλογία θέσεων προς ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) ένα προς ένα (1/1). Ειδικότερα, θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση δεδομένου του πολυδύναμου χαρακτήρα του αλλά και των χρήσεων και υπηρεσιών που θα παρέχει. Η απασχόληση κατά τη λειτουργία του Έργου ανέρχεται σε περίπου 1.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης για τις χρήσεις καζίνου και ξενοδοχείου και οι θέσεις μπορούν να φτάσουν τις 1.200 για ολόκληρο το συγκρότημα, δεδομένης της ύπαρξης μισθωμένων χώρων για φαγητό και ποτό καθώς και πολυχώρου συνεδρίων / δεξιώσεων.

Οι οδικές παρεμβάσεις

Επιπλέον, για την καλύτερη κυκλοφοριακή οργάνωση το αδειοδοτημένο έργο περιλαμβάνει ορισμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που θα πραγματοποιηθούν από τον Φορέα του Έργου, με βάση τις διαπιστώσεις ως προς τα υφιστάμενα προβλήματα που αφορούν στην κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση, με δημόσια ή ιδιωτικά μέσα του αρτηριακού και του συλλεκτήριου οδικού δικτύου της άμεσης περιοχής επιρροής, καθώς και στην κυκλοφορία των πεζών και ποδηλατών, με επικέντρωση στα προβλήματα που αφορούν την περιοχή Δηλαβέρη.

Η North Star έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει κυκλοφοριακά έργα ύψους 10 εκατ. ευρώ. Αυτά περιλαμβάνουν:

Κατασκευή νέας ανισόπεδης γέφυρας που θα συνδέει τη Νέα Φιλοθέη με τις λεωφόρους Κηφισίας, Σπύρου Λούη και Κύμης.

Διαπλάτυνση της δυτικής παράπλευρης οδού της Λ. Κηφισίας.

Αναβάθμιση της πεζογέφυρας ΟΑΚΑ πάνω από την Κηφισίας.

Βελτιώσεις στη σηματοδότηση, στα πεζοδρόμια και στις συνδέσεις με ΜΜΜ.

Τα έργα αυτά, συνολικού κόστους 10 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν από τον επενδυτή, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της περιοχής και στη βελτίωση της κυκλοφορίας τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Η μέση επισκεψιμότητα του Έργου σε ημερήσια βάση εκτιμάται ως εξής:

Μέση επισκεψιμότητα στο καζίνο: 3.700 άτομα/ημέρα, 800 FTEs2 /ημέρα.

Μέση επισκεψιμότητα στο ξενοδοχείο: (εκτός από αυτούς που κατανέμονται στο καζίνο) 80 άτομα/ημέρα, 90 FTEs/ ημέρα.

Μέση επισκεψιμότητα στο αμφιθέατρο (1.400 θέσεις, 3 παραστάσεις/εβδομάδα, 80% πληρότητα, 50% άτομα που δεν κατανέμονται στο καζίνο): 240 άτομα/ημέρα, 10 FTEs/ ημέρα.

Όλοι οι υπόλοιποι χώροι (parking, κήποι, κλπ, 60% μη πελάτες) 250 άτομα/ημέρα, 100 FTEs/ ημέρα.

Συνεπώς έχουμε αθροιστικά 4.270 επισκέπτες και 1.000 FTEs σε ημερήσια βάση. Σημειωτέον ότι η αιχμή της επισκεψιμότητας είναι μεταξύ των ωρών 21.00μμ-01.00πμ., δηλαδή δεν συμπίπτει με την αιχμή των γειτονικών γραφείων, καταστημάτων, νοσοκομείων κλπ.

Πώς θα διαμορφωθούν οι χώροι

Στο ισόγειο χωροθετείται η κεντρική είσοδος και το lobby για το καζίνο και το ξενοδοχείο. Προβλέπεται χώρος vip, σε συνέχεια του καζίνο, με ανεξάρτητη είσοδο. Και στους δύο χώρους του καζίνο, προβλέπεται στέγαστρο υπαίθριας εκτόνωσης. Το καζίνο και ο χώρος vip διαθέτουν εστιατόρια καθώς και τους απαραίτητους χώρους υγιεινής κοινού με πρόβλεψη και για ΑμεΑ. Το lobby του ξενοδοχείου προβλέπεται διώροφο, με κυλιόμενες σκάλες προς το αμφιθέατρο στο υπόγειο και τα εστιατόρια στον Α’ όροφο.

Στον Α΄ όροφο, προβλέπονται 16 δωμάτια ξενοδοχείου και όλοι οι απαραίτητοι χώροι εστίασης του ξενοδοχείου (χώρος πρωινού, bar, εστιατόρια) στα οποία δίνεται η δυνατότητα υπαίθριας εκτόνωσης σε στεγασμένους ημιυπαίθριους χώρους.

Στον Β όροφο, χωροθετούνται 67 δωμάτια και στο κέντρο του όγκου βρίσκεται ένα μεγάλο αίθριο το οποίο διαθέτει πισίνες, χώρους εκτόνωσης και στεγασμένα καθιστικά. Μικρότερα αίθρια και κενά στο σώμα του κτιρίου εξασφαλίζουν την καλή κυκλοφορία αέρα στο εσωτερικό αυτού και προσφέρουν οπτικές φυγές σε χώρους πρασίνου και μικρά καθιστικά.

Στον Γ΄ όροφο, χωροθετούνται 67 δωμάτια και στο κέντρο του όγκου, άνωθεν του κεντρικού αιθρίου, χωροθετούνται 2 υπαίθριοι διάδρομοι που εξασφαλίζουν την επικοινωνία στις πτέρυγες δωματίων και ταυτόχρονα προσφέρουν εσωτερική θεά στο αίθριο. Στέγαστρα και πέργκολες προσφέρουν την απαραίτητη ηλιοπροστασία.

Στο δώμα τοποθετούνται φωτοβολταϊκά πάνελ σε επιφάνεια 3.250,00m2, η οποία ανέρχεται περίπου στο 34% της πραγματοποιούμενης επιφάνειας κάλυψης και υπερκαλύπτει την απαίτηση για επιφάνεια τουλάχιστον του 30% της κάλυψης του κτιρίου, όπως κατ’ ελάχιστον απαιτείται από τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο.

Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του κτιριακού συγκροτήματος, οι διάδρομοι, τα κλιμακοστάσια, οι χώροι υγιεινής, είναι σχεδιασμένοι ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων, των υγειονομικών κανονισμών, του κτιριοδομικό κανονισμού, και του ΝΟΚ, όπως ισχύουν κατά την εκπόνηση της παρούσας, με ελάχιστο πλάτος 1,80m, και ελάχιστο ελεύθερο ύψος κύριου χώρου, από το τελικό δάπεδο μέχρι την ψευδοροφή, 2,50m.

Όλοι οι χώροι του νέου συγκροτήματος θα είναι προσβάσιμοι και από ΑμεΑ. Όλες οι στάθμες κάθε επιπέδου είναι κοινές, ενώ η κατακόρυφη σύνδεση μεταξύ τους πραγματοποιείται μέσω ανελκυστήρων διαμοιρασμένων σε όλο το εύρος της κάτοψης, με διαστάσεις που εξυπηρετούν την χρήση αναπηρικού αμαξιδίου, σύμφωνα με την μελέτη προσβασιμότητας.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και εξοικονόμηση ενέργειας

Για τη διαμόρφωση των χώρων πρασίνου ακολουθούνται οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, αυξάνοντας το ποσοστό σκίασης με την φύτευση νέων δένδρων ενδημικών ή προσαρμοσμένων στο κλίμα της περιοχής για την ελαχιστοποίηση των αναγκών άρδευσης, αυξάνεται η επιφάνεια μικτού πρασίνου και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην διαχείριση των όμβριων υδάτων. Στο κτίριο πραγματοποιείται διάσπαση των όγκων ανά ενότητα χρήσεων, με μικρή απόκλιση από την παραλληλία του άξονα, έτσι ώστε να δημιουργείται η αίσθηση «κίνησης» από το μέτωπο προς το εσωτερικό του ακινήτου και οι υπερκείμενοι όγκοι να διατείνονται αιωρούμενοι.

Ταυτόχρονα δημιουργούνται πλατώματα - πλατείες ανά όροφο, χώροι πρασίνου και συνάθροισης. Η συνολική όψη του κτιρίου προσομοιάζει με τόξο, με οργανικές καμπύλες, που «δείχνει» προς το ΟΑΚΑ, ακολουθεί την «κίνηση» του άξονα, διαμορφώνοντας ένα νέο Σημείο Αναφοράς - Τοπόσημο για την ευρύτερη περιοχή.