Σε διαβούλευση από Υπερταμείο - PPF η σύμβαση «Αναβάθμιση και επέκταση της πλατφόρμας e-Καταναλωτής». Θα ενταχθούν τιμές ενέργειας, ασφαλιστικών προϊόντων,, τραπεζικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνίες και μηχανισμός εναλλαγής παρόχων, τιμές καυσίμων ανά πρατήριο, τιμές e-shop για όλα τα super market, τιμές ευρωπαϊκών χωρών κ.α.. Ποιες υπηρεσίες και λειτουργίες προβλέπονται.

Στα «σκαριά» βρίσκεται η αναβάθμιση και διεύρυνση της λειτουργίας της υφιστάμενης εφαρμογής e-Καταναλωτής, ώστε να ανταποκρίνεται στα ζητούμενα της αγοράς για ποιοτικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας ουσιωδώς υπόψη τη συλλογή σχολίων/ παρατηρήσεων από τους καταναλωτές.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο), μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), έχει αναλάβει την ωρίμανση και διενέργεια σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, απευθύνοντας ήδη πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση (διάρκειας 15 ημερών) για την υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου της σύμβασης «Αναβάθμιση και επέκταση της πλατφόρμας e-Καταναλωτής» (αξίας 1,23 εκατ. ευρώ).

Φορέας Υλοποίησης, Αναθέτουσα Αρχή και Κύριος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, που χρηματοδοτεί και την δράση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Φορέας Λειτουργίας του έργου είναι η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.).

Οι νέες δυνατότητες και οι προσθήκες

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η αναβαθμισμένη πλατφόρμα e-Καταναλωτής θα παρέχει, περαιτέρω δυνατότητες μέσα από 4 βασικές κατηγορίες ενεργειών.

Βελτιώσεις - προσθήκες. Στην εφαρμογή e-Καταναλωτής θα ενταχθούν συγκεκριμένα:

• τιμές ενέργειας (Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου),

• ασφαλιστικών προϊόντων,

• τραπεζικών υπηρεσιών,

• τιμές πακέτων για τηλεπικοινωνίες και μηχανισμός εναλλαγής παρόχων,

• τιμές καυσίμων ανά πρατήριο με πλήρες ιστορικό τιμών του πρατηρίου,

• τιμές e-shop για όλα τα super market,

• δυνατότητα δημιουργίας και σύγκρισης ατομικού καλαθιού καταναλωτή και δυνατότητα διενέργειας παραγγελιών στο e-shop κάθε επιχείρησης με μεταφόρτωση της λίστας από την εφαρμογή e-Καταναλωτής,

• τιμές ραφιού για super market επιφάνειας μεγαλύτερης από 800 τ.μ. σε όλη την Ελλάδα με χρήση Τ.Κ. ή συντεταγμένων GPS,

• τιμές από super market ευρωπαϊκών χωρών,

• παραγωγή αναφορών με εργαλεία ΒΙ με δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων στη βάση δεδομένων ή τη δημιουργία έτοιμων ερωτημάτων και αποτύπωσης τους σε dashboard/οπτικοποίηση.

Λειτουργική και επικοινωνιακή υποστήριξη σε χρήστες/ καταναλωτές, στις αλυσίδες λιανικής και τους διαχειριστές παρατηρητηρίου τιμών και υποβοήθηση αγορών, που περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

• υποστήριξη χρηστών,

• υποστήριξη περιεχομένου ,

• υποβοήθηση αγορών με χρήση τεχνολογίας AI,

• υποστήριξη αλυσίδων λιανικής,

• υποστήριξη διαχειριστών παρατηρητηρίου τιμών.

Υποστήριξη σε ποιότητα δεδομένων και συγκεκριμένα:

• λίστα προϊόντων,

• χύμα & ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα,

• προσθήκη επιπλέον προϊόντων και κατηγοριών,

• έλεγχος δεδομένων.

Πρόσθετες λειτουργικότητες Θα υπάρχουν πρόσθετες λειτουργικότητες και συγκεκριμένα:

• υλοποίηση ψηφιακού βοηθού (Chatbot).

Η αναγκαιότητα και ο στόχος της αναβάθμισης

Όπως αναφέρεται, η υφιστάμενη πλατφόρμα e-Καταναλωτής παραδόθηκε τον Μάρτιο του 2020 και λειτουργεί από την παραλαβή του μέχρι και σήμερα. Το παρόν έργο αφορά στην αναβάθμιση και διεύρυνση της λειτουργίας της υφιστάμενης εφαρμογής e-Καταναλωτής, ώστε να ανταποκρίνεται στα ζητούμενα της αγοράς για ποιοτικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας ουσιωδώς υπόψη τη συλλογή σχολίων/ παρατηρήσεων από τους καταναλωτές.

Βασική επιδίωξη είναι η εφαρμογή να αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο προς όφελος του καταναλωτή κατά της ακρίβειας και του αθέμιτου ανταγωνισμού, διασφαλίζοντάς του την πρόσβαση σε διευρυμένα και ακριβή δεδομένα καλαθιού, σε νέες κατηγορίες προϊόντων, σε επιπλέον αλυσίδες, με βελτιωμένη αναζήτηση και διαλειτουργικότητα, ενώ παράλληλα ενισχύει τον εποπτικό ρόλο της πολιτείας, συμβάλλοντας σημαντικά με τον τρόπο αυτό στην προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

Κεντρική επιδίωξη αποτελεί η μετατροπή της εφαρμογής σε ένα χρηστικό εργαλείο για τον πολίτη, ενισχύοντας την προσπάθεια κατά της ακρίβειας και του αθέμιτου ανταγωνισμού. Η εφαρμογή θα προσφέρει διευρυμένη και ακριβή πληροφόρηση για τιμές προϊόντων, νέα είδη και επιπλέον εμπορικές αλυσίδες, με βελτιωμένες δυνατότητες αναζήτησης και ενισχυμένη διαλειτουργικότητα. Παράλληλα, θα υποστηρίζει πιο αποτελεσματικά τον εποπτικό ρόλο της πολιτείας, συμβάλλοντας στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και στην ενδυνάμωση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.

Αναμενόμενα οφέλη

Επωφελούμενοι της προτεινόμενης δράσης είναι:

• Οι καταναλωτές, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση σε ακριβέστερα και επικαιροποιημένα δεδομένα τιμών, με δυνατότητα σύγκρισης και ενημερωμένων επιλογών αγορών.

• Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που μπορούν να εντοπίζουν ευκολότερα οικονομικότερες επιλογές για βασικά αγαθά.

• Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, οι οποίες ενισχύουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς και εφαρμογής στοχευμένων ελέγχων.

• Οι εμπορικές αλυσίδες και τα καταστήματα, που έχουν την ευκαιρία να προβάλουν τις τιμές και τις προσφορές τους με διαφανή και συγκρίσιμο τρόπο.

• Η Δημόσια Διοίκηση, που αποκτά πρόσβαση σε δομημένα δεδομένα τιμολόγησης, χρήσιμα για τη χάραξη πολιτικής και την υποστήριξη κοινωνικών παρεμβάσεων.

• Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, μέσω της διαλειτουργικότητας και της δυνατότητας αξιοποίησης των δεδομένων για σχεδιασμό δράσεων υπέρ του καταναλωτή και της αγοράς.

Στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος καλείται να καλύψει τις λειτουργικές απαιτήσεις που απορρέουν από κάθε υποσύστημα που περιγράφεται παρακάτω, η λύση θα πρέπει να είναι ενιαία σε ένα σύστημα έτσι ώστε να προσφέρεται η βέλτιστη ευχρηστία σε επίπεδο χρήστη και διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει το νέο σύστημα να στερείται λειτουργικότητας του παλαιού παρά μόνο αν απορρέει από την μελέτη εφαρμογής και μετά από έγκριση της αναθετούσης ή του κυρίου του έργου ότι κάποιες υφιστάμενες λειτουργίες δεν χρειάζονται. Καθώς το νομοθετικό πλαίσιο είναι δυναμικό ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνεται από τις εξελίξεις και να παραδώσει σύστημα που συμβαδίζει με την νομοθεσία κατά την ημερομηνία παράδοσης του έργου.

Όπως σημειώνεται, η υφιστάμενη πλατφόρμα e-Καταναλωτής αποτελεί το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και προσφέρει τις παρακάτω βασικές, μεταξύ άλλων, λειτουργικότητες:

• Πρόσβαση σε τιμές για πάνω από 2.800 βασικά προϊόντα super market, με δυνατότητα σύγκρισης τιμών μεταξύ 12 μεγάλων αλυσίδων super market που διαθέτουν πάνω από 2.500 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

• Δημιουργία προσωπικού «καλαθιού», με αυτόματη σύγκριση συνολικού κόστους του ίδιου καλαθιού σε διαφορετικές αλυσίδες βάσει διαθεσιμότητας προϊόντος, διευκολύνοντας την δημιουργία του οικονομικότερου καλαθιού super market.

• Εβδομαδιαία ενημέρωση για το «Καλάθι του Νοικοκυριού», με τις επικαιροποιημένες τιμές βασικών προϊόντων σε 15 αλυσίδες super market, στο πλαίσιο του μέτρου στήριξης των καταναλωτών.

• Διαδραστικό χάρτη καταστημάτων, με φίλτρα αναζήτησης για τον εύκολο εντοπισμό super market κοντά στην τοποθεσία του χρήστη.

• Υπηρεσία υποβολής καταγγελιών και αναφορών, για την προστασία του καταναλωτή και την παρακολούθηση φαινομένων αισχροκέρδειας ή παραβίασης δικαιωμάτων.