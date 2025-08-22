Ο Μασκ ζήτησε βοήθεια από τον Ζάκερμπεργκ για να εξαγοράσει την OpenAI

Την βοήθεια του Μαρκ Ζάκερμπεργκ ζήτησε ο Έλον Μασκ για να χρηματοδοτήσει την πρόταση εξαγοράς της OpenAI που έκανε στις αρχές του 2025 έναντι 97,4 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το CNBC, αποτελούν μέρος της νομικής υπόθεσης μεταξύ του Μασκ και της OpenAI, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βόρεια Καλιφόρνια, και ένας δικαστής αποφάσισε πρόσφατα ότι η OpenAI μπορεί να προχωρήσει σε αγωγές κατά του Μασκ ο οποίος συνίδρυσε την OpenAI ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό μαζί με τον σημερινό επικεφαλής της εταιρείας Σαμ Άλτμαν και άλλους επενδυτές το 2015.

Όταν ο Μασκ κατέθεσε την πρότασή του για αγορά της OpenAI τον Φεβρουάριο δήλωνε εξοργισμένος που ο Άλτμαν φερόταν να προωθεί τη μετατροπή της εταιρείας σε κερδοσκοπική επιχείρηση και σύμφωνα με τον Μασκ κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το καταστατικό της.

Ο Άλτμαν και ο Μασκ, οι οποίοι ήταν μακροχρόνιοι φίλοι, έχουν πλέον μετατραπεί σε άσπονδοι αντίπαλοι μετά την ανάδειξη της OpenAI ως ηγέτη στην γενετική τεχνητή νοημοσύνη με δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση από τη Microsoft. Ο Μασκ ξεκίνησε την xAI το 2023 και προσπάθησε να γίνει άμεσος ανταγωνιστής της OpenAI.

Η OpenAI αντεπιτέθηκε και με δική της αγωγή εναντίον του Μασκ ισχυρίζεται ότι ο Αμερικανός μεγιστάνας έκανε μια «πλασματική προσφορά» (sham bid) και ότι έχει επιδοθεί σε «παρενόχληση» μέσω δικαστικών διαδικασιών και επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον Τύπο θέλοντας να βλάψει την εταιρεία. Ως μέρος της καταγγελίας της, η OpenAI έχει ζητήσει με κλήτευση από τη Metα να παραδώσει επικοινωνίες ανάμεσα στην εταιρεία, τον Ζάκερμπεργκ της και τον Μασκ σχετικά με την πρόταση εξαγοράς.

Σε δήλωση προς το δικαστήριο που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, η OpenAI ανέφερε ότι όταν ο Μασκ και η xAI προσπαθούσαν να σχηματίσουν ένα κονσόρτσιουμ επενδυτών για να χρηματοδοτήσουν την εξαγορά προσέγγισαν τον επικεφαλής της Metα με επιστολή πρόθεσης και τον ρώτησαν «σχετικά με πιθανές χρηματοδοτικές διευθετήσεις ή επενδύσεις».

Προς το παρόν τόσο η πλευρά της Metα και του επικεφαλής της όσο και του Μασκ δεν έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο.