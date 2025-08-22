ΥΠΕΞ: Νέο στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας στην εποχή των δασμών

Στα σκαριά το στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας 2026-2030 για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών. Δημιουργία one stop shop εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων στο Enterprise Greece.

Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας και συνεχών αλλαγών το υπουργείο Εξωτερικών καλείται μέχρι το τέλος του έτους να σχεδιάσει ένα νέο στρατηγικό πλάνο για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών με έναν εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο: Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ έως το 2027. Για τον σκοπό αυτό, το επόμενο διάστημα πρόκειται να προχωρήσουν διαβουλεύσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΞ, υπό τον υφυπουργό Χάρη Θεοχάρη και τον γενικό γραμματέα Δημήτρη Σκάλκο, με τα επιμελητήρια και τους εξαγωγικούς φορείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής εξωστρέφειας 2026-2030 θα βρεθεί η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του εξαγωγικού τομέα απέναντι στις αναταραχές στο διεθνές εμπόριο που προκαλούν οι γεωπολιτικές συγκρούσεις αλλά και η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να υπάρξει ειδική μέριμνα για την διαφοροποίηση των εξαγωγικών προορισμών και το συντονισμένο άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις ανά χώρα-στόχο, κλάδο και προϊόν.

Ακόμη εξετάζεται η ενίσχυση του Enterpise Greece και η δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης (one stop shop) για τα θέματα εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων εντός του οργανισμού, η δημιουργία περισσότερων γραφείων εξωστρέφειας στις περιφέρειες και η βελτίωση της λειτουργίας των γραφείων οικονομικών υποθέσεων στις πρεσβείες.

Ο παράγοντας δασμοί

Όλα αυτά σε μια εποχή που μένει να φανεί το πως θα λειτουργεί το παγκόσμιο εμπόριο μετά από την αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ που έφερε η κυβέρνηση Τραμπ. Η κοινή ανακοίνωση ΕΕ και ΗΠΑ μειώνει κάπως την αβεβαιότητα που αποτελεί -σύμφωνα με τις περισσότερες έρευνες των ειδικών- και τον βασικό κίνδυνο για τις ελληνικές εξαγωγές. Όμως παραμένουν διάφορα θολά σημεία με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, ειδικά στα αγροδιατροφικά προϊόντα.

Ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων

Στο κάδρο μπαίνει και η χρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ήδη τρέχει το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Η δράση χρηματοδοτεί με ποσά από 40 έως 200 χιλιάδες ευρώ μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση των εξαγωγών τους, η οποία μάλιστα είναι δεσμευτική.

Την ανάγκη για ενίσχυση της χρηματοδότησης των εξαγωγών τονίζει και πρόσφατη μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή στην οποία σημειώνεται πως «ένα κομβικό εργαλείο πολιτικής θα πρέπει να είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συστημάτων χρηματοδότησης των εξαγωγών με βάση τις ταμειακές ροές για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εσωτερική ρευστότητα ή λειτουργική ευελιξία ώστε να αντεπεξέλθουν γρήγορα σε εμπορικές διαταραχές».

Κρίσιμο ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή καλείται να διαδραματίσει ο τραπεζικός τομέας, όπως τονίζουν οι ερευνητές του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, «παρέχοντας τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα που βοηθούν τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τη ρευστότητα και τη σταθερότητα κατά τη φάση προσαρμογής. Παράλληλα, οι επιχορηγήσεις εξαγωγών και οι δημόσιες εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων μπορούν να ελαφρύνουν περαιτέρω το βάρος».

Γι’ αυτό, υπογραμμίζεται η ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. (πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων) ως προς την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής, πιστωτικής ασφάλισης και εγγυήσεων για την προώθηση της διεθνοποίησης της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εξαγωγέων σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς.