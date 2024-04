Πατέλης: Χρειάζεται να γίνουν πολλές επενδύσεις στην Ελλάδα, σε πολλούς τομείς

Η πιο σημαντική κίνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι οι μεταρρυθμίσεις, αναφέρει ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού απ' το Φόρουμ των Δελφών.

Στο Φόρουμ των Δελφών μίλησε ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Simon Nixon και με τίτλο «Greece: Open for business - Charting a new course for investment». Στο επίκεντρο της συζήτησης, η προοπτική των επενδύσεων στην Ελλάδα.

«Ο πρωθυπουργός όταν κλήθηκε να κυβερνήσει τη χώρα είχε στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο οικονομικό πλάνο. Είχε κάποιες πολύ συγκεκριμένες κινήσεις», ανέφερε ο Αλέξης Πατέλης. Αναλύοντας τα βήματα που ελήφθησαν τόνισε ότι «πρώτα απ' όλα ήθελε να απενεργοποιήσει τις «βόμβες»- ας τις αποκαλέσω έτσι- και να σας υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα ως και το 2019 είχε ακόμα capital controls. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να καταπιαστεί με το τραπεζικό σύστημα, το οποίο είχε πολλά «κόκκινα» δάνεια, τα οποία πλέον έχουν μειωθεί και να ανακεφαλαιοποιήσει το τραπεζικό σύστημα».

Επίσης, όπως ανέφερε ο κ. Πατέλης, έπρεπε να αλλάξει το μείγμα μεταξύ της φορολογίας και των εξόδων, με μείωση της φορολογίας στους τομείς της εργασίας και των κεφαλαίων, για να τονώσει την ανάπτυξη και παράλληλα να αυξήσει τα δημόσια έσοδα μέσω της ανάπτυξης.

«Η αλλαγή αυτού του (οικονομικού) μείγματος ήταν πολύ σημαντική», τόνισε ο κ. Πατέλης. Τρίτη κίνηση και σύμφωνα με τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού η πιο σημαντική, ήταν οι μεταρρυθμίσεις. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στην πρώτη θητεία της κυβέρνησης πέρασαν 400 νομοσχέδια, με τον κ. Πατέλη να αναφέρει ενδεικτικά την ψηφιοποίηση του κράτους, την πράσινη μετάβαση, καθώς και πλήθος άλλων μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό, τα εργασιακά, την Παιδεία, το πτωχευτικό δίκαιο και πολλά άλλα.

Επίσης, ο κ. Πατέλης στο μεταρρυθμιστικό έργο συμπεριέλαβε την απλούστευση του πλαισίου για όσους θέλουν να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, υπενθυμίζοντας ότι σύμφωνα με το Intelligence Unit του Εconomist η χώρα μας βρέθηκε στην πρώτη θέση αναφορικά με τη βελτίωση των συνθηκών επιχειρηματικότητας ανάμεσα σε 28 χώρες.

Ερωτηθείς κατά πόσο αυτή η ελληνική ανάκαμψη από τα χρόνια της ύφεσης οδηγείται από νέες επενδύσεις, ο κ. Πατέλης υπενθύμισε ότι επί των ημερών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η χώρα είχε μια ανάπτυξη που την χαρακτήρισε «αναιμική», καθώς η Ελλάδα σπατάλησε τέσσερα χρόνια την περίοδο 2015 -2015. Τόνισε ότι στην χώρα υπάρχουν νέες ευκαιρίες οι οποίες μπορούν να υποστηριχθούν από την κυβέρνηση και έδωσε το παράδειγμα για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. «Δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο, τώρα υπάρχει και θα υπάρξουν επενδύσεις σε αυτόν τομέα» ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι έχουν έρθει και άλλες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα (FDI) σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Ως επόμενο βήμα στην πορεία ανάκαμψης της οικονομίας, ο κ. Πατέλης δανείστηκε τα λόγια του πρωθυπουργού πριν τις εθνικές εκλογές, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι η σύγκληση με την Ευρώπη «καθώς ακόμα έχουμε μείνει πίσω». Και αποσαφήνισε ότι δεν μιλάει μόνο για σύγκληση μισθών, αλλά και για σύγκληση θεσμών. Πρόσθεσε ότι «υπάρχει ακόμη πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει», στους τομείς της ψηφιακής και της πράσινης «επανάστασης», καθώς και στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία του κράτους.

Πάντως, όπως ανέφερε, «τώρα που μιλάμε γίνονται τρεις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις» και έκανε λόγο για την διασύνδεση των ταμειακών με τα POS, τη μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη που στοχεύει στην ταχύτερη απονομή της - ένα πρόβλημα για το οποίο διαμαρτύρεται ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας, ανέφερε ο κ. Πατέλης. Τέλος αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του υπ. Εσωτερικών για την πλήρωση ανώτατων θέσεων στη δημόσια διοίκηση, «που για πρώτη φορά έχουμε γραπτές εξετάσεις για τις θέσεις διοικήσεων νοσοκομείων», ανέφερε ο σύμβουλος του πρωθυπουργού. «Αυτά κάνουμε και θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε», τόνισε ο κ. Πατέλης.

Αναφορικά με τις επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα, ο κ. Πατέλης ανέφερε ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου, αυτές είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. «Αν δούμε τα στοιχεία πριν την ύφεση, οι επενδύσεις στις κατασκευές ήταν σε πολύ υψηλό σημείο, αλλά μετά κατέρρευσαν. Αν συγκρίνουμε σήμερα την Ελλάδα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα δούμε ότι οι επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα υπολείπονται». Και πρόσθεσε ότι η αίσθηση που υπάρχει για υψηλές επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα, δεν είναι απαραίτητα σωστή.

«Χρειάζεται να γίνουν πολλές επενδύσεις στην Ελλάδα, σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του κατασκευαστικού. Και αυτό έχει αρχίσει να γίνεται τώρα», ανέφερε.

Όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό προς ιδιώτες και επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον κ. Πατέλη οι τράπεζες πλέον είναι «υγιείς» και πλέον η κυβέρνηση εστιάζει στο πώς θα χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία με «σωστό τρόπο».

Υπάρχει χώρος για εισροές επενδυτικών κεφαλαίων

Σύμφωνα με επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, είναι θετικό ότι (κυρίως) οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, αλλά θεωρεί αρνητικές τις προβλέψεις που θέλουν τον δανεισμό των νοικοκυριών να υποχωρεί τα επόμενα χρόνια.

«Το μείγμα των δανείων μεταξύ αυτών των δύο (επιχειρήσεων - νοικοκυριών) δεν είναι σωστό. Με την πάροδο του χρόνου θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη παροχή στεγαστικών δανείων». Όπως ανέφερε, ορισμένες τράπεζες ανακοίνωσαν κάποια νέα στεγαστικά προϊόντα, «αλλά χρειάζεται να γίνουν περισσότερα», πρόσθεσε ο κ. Πατέλης.

Η χώρα θα χρειαστεί κεφάλαια από παντού, ανέφερε ο Αλέξης Πατέλης. «Η Ελλάδα γνώρισε μια επενδυτική «έκρηξη» τα τελευταία χρόνια, αλλά είμαστε ακόμα χαμηλότερα από εκεί που θέλουμε και από εκεί που πρέπει να είμαστε. Η αλήθεια είναι ότι το έλλειμμα κεφαλαίων είναι μεγάλο και υπάρχει αρκετός χώρος για επενδύσεις και κεφάλαια, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό».

Ερωτηθείς αναφορικά με τους τομείς που θα ήθελε να δει να επενδύουν στην Ελλάδα, ο κ. Πατέλης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει προτιμήσεις σε κάποιους τομείς και η δουλειά της είναι να θέτει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο,καθώς και να έχει μια χαμηλή φορολογία που να προσελκύει επενδυτές.

Πάντως ανέφερε τον άνεμο και τον ήλιο ως τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα. «Έχουμε το εξής οξύμετρο, καθώς έχουμε δώσει άδειες για ΑΠΕ ως το 2030 και παράλληλα έχουμε διπλάσιο αριθμό αιτήσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εστιάζουμε σε αυτόν τον τομέα, είναι η αποθήκευση (ενέργειας), οι μπαταρίες, η συνδεσιμότητα και συγκεκριμένα η σύνδεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, μέσω των Βαλκανίων με τη Γερμανία, μελλοντικά πιθανώς με την Ουκρανία. Η πράσινη μετάβαση είναι ένα σκέλος, αλλά έχουμε πολλές ευκαιρίες στον ψηφιακό και στον τομέα της πληροφορίας», που όπως ανέφερε ο κ. Πατέλης έχουμε υψηλά καταρτισμένο δυναμικό.

Ως έναν άλλον τομέα με προοπτικές ανάπτυξης ο κ. Πατέλης ανέφερε τα logistics, καθώς η θέση της Ελλάδας αποτελεί σημείο συνάντησης της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή, την Ασίας και την Αφρική.

Ως νέο επενδυτικό τομέα, ο κ. Πατέλης ανέφερε αυτόν της εκπαίδευσης, υπενθυμίζοντας την μεταρρύθμιση για τα μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία θα μπορούσαν να καταστήσουν την Ελλάδα ως έναν «κόμβο εκπαίδευσης», στα πρότυπα της Κύπρου.

«Ο τουρισμός παραμένει ο μεγαλύτερος τομέας στην Ελλάδα», πρόσθεσε ο Αλέξης Πατέλης. «Και παρότι πολλοί θεωρούν ότι είναι κορεσμένος, υπάρχει χώρος για επέκταση του. Υπάρχουν υπέροχες τοποθεσίες για τη διεξαγωγή συνεδρίων» και έφερε ως παράδειγμα το Φόρουμ των Δελφών που διεξάγεται σε μια τοποθεσία που την θεωρούσαν ως τον «Ομφαλό του Κόσμου».

Όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, ο κ. Πατέλης θεωρεί ότι χρειάζεται πλήθος επενδύσεων για να αναβαθμιστεί τεχνολογικά, ενώ τόνισε την ανάγκη για καλλιέργειες μεγάλης κλίμακας.

«Υπάρχει η αίσθηση ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ότι υπάρχει αξιοκρατία», ανέφερε ο κ. Πατέλης, προσθέτοντας ότι η ανεργία μειώνεται την ώρα που πολλοί εργοδότες παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να βρουν εργαζομένους.

Τόνισε ότι οι μισθοί αυξάνονται και έκανε αναφορά στην νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που έχει αυξηθεί κατά 27% από το 2019.

«Είναι βασικό να μην αφήνουμε κανέναν πίσω, και η κυβέρνηση προσέχει ιδιαίτερα αυτά τα θέματα, ότι και τα πιο ασθενή τμήματα της κοινωνίας ωφελούνται από την οικονομική ανάκαμψη. Πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί, να κάνουμε περισσότερες μεταρρυθμίσεις, να προχωρούμε τα πράγματα μπροστά. Και αυτό δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα», ανέφερε ο κ. Πατέλης ολοκληρώνοντας την ομιλία του.