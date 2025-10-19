Τραμπ: «Βομβάρδισε» με ΑΙ περιττώματα τους διαδηλωτές του «Χωρίς Βασιλιάδες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται να πιλοτάρει μαχητικό φορώντας στέμμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο, δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο εμφανίζεται να ρίχνει περιττώματα πάνω σε Αμερικανούς που διαδηλώνουν ενάντια στις πολιτικές του.

Το αλλόκοτο βίντεο δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να πετάει ένα μαχητικό αεροσκάφος φορώντας στέμμα, στοχοποιώντας όσους συμμετείχαν στις πορείες «Χωρίς Βασιλιάδες» το Σάββατο, υπό την μουσική υπόκρουση του τραγουδιού «Danger Zone» από την πρώτη ταινία «Top Gun».

Ο Τραμπ ανήρτησε το βίντεο στη σελίδα του στο Truth Social αργά το βράδυ του Σαββάτου, ώρα ΗΠΑ.

Trump posted an AI video of himself wearing a crown and dumping shit from a “King Trump” jet on No Kings protesters.



This is where we are as a country. pic.twitter.com/rnzUkJ4C4K — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) October 19, 2025

Το 19 δευτερολέπτων βίντεο ξεκινά με το αεροσκάφος, που φέρει το λογότυπο «Βασιλιάς Τραμπ», να απογειώνεται από έναν αεροδιάδρομο.

Ο Τραμπ εμφανίζεται στη συνέχεια στο κόκπιτ, φορώντας στέμμα στο κεφάλι και στρατιωτική στολή παραλλαγής.

Το βίντεο κάνει μετά ζουμ προς τα έξω και τον δείχνει να ρίχνει το καφέ φορτίο του, το οποίο καταλήγει στα κεφάλια των διαδηλωτών που βρίσκονται στους δρόμους από κάτω.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε μετά από μια μαζική διαδήλωση περίπου 100.000 αντι-Τραμπ διαδηλωτών στην Ουάσιγκτον, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις κινήσεις αυταρχισμού που έχει κάνει ανοιχτά ο Τραμπ από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό και φορούσαν ρούχα με συνθήματα που κυμαίνονταν από το άμεσο – «ΟΧΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ, ΟΧΙ ΝΑΖΙ, ΟΧΙ ΤΡΑΜΠ» – έως το πιο υπαινικτικό, όπως ένα καπέλο με τη φράση «Κόλπος του Μεξικού», αναφερόμενοι στο διάταγμά του να μετονομαστεί σε «Κόλπος της Αμερικής».

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ αναδημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και είχε αρχικά δημοσιευτεί από τον αντιπρόεδρό του, JD Βανς.

Το βίντεο έδειχνε τον Τραμπ να φορά στέμμα και βασιλική κάπα, προτού υψώσει ένα σπαθί, ενώ οι πολιτικοί του αντίπαλοι γονατίζουν μπροστά του.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων αντιμετώπισαν αρνητικά τις προσπάθειες χιούμορ του Τραμπ, με πολλά σχόλια να επικρίνουν το περιεχόμενο ως ανησυχητικό ή αυταρχικό.

