Ο πρόεδρος της Κολομβίας κατηγορεί τις ΗΠΑ για δολοφονία ψαρά σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική

Ο πρόεδρος της Κολομβίας κατηγορεί τις ΗΠΑ για δολοφονία ψαρά σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική
Σύμφωνα με τον Γουστάβο Πέτρο αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κολομβίας και σκότωσαν τον ψαρά.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο κατήγγειλε ότι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κολομβίας και σκότωσαν έναν ψαρά στη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην Καραϊβική, τις οποίες η Ουάσινγκτον παρουσιάζει ως εκστρατεία για την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

«Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης διέπραξαν δολοφονία και παραβίασαν την κυριαρχία στα χωρικά μας ύδατα», ανέφερε ο Πέτρο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Ο ψαράς Αλεχάνδρο Καράντσα δεν είχε καμία σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών, η καθημερινή του δραστηριότητα ήταν η αλιεία», συμπλήρωσε, αναφερόμενος σε έναν Κολομβιανό ο οποίος φέρεται να σκοτώθηκε εξαιτίας αμερικανικού πλήγματος στο σκάφος του τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

