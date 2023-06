Γκάλι (ΔΕΣΦΑ): Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας για την μεταφορά υδρογόνου στην Ευρώπη

Η απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής, χρειάζεται να αντιμετωπίσει την αστάθεια που χαρακτηρίζει τις ΑΠΕ, σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Στη στρατηγική και τις πρωτοβουλίες του ΔΕΣΦΑ για την προώθηση του υδρογόνου στο ενεργειακό μίγμα της χώρας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλι, μιλώντας νωρίτερα στο συνέδριο Hydrogen & Green Gases Forum που διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023, το energypress.

Στο εισαγωγικό πάνελ συμμετείχαν ο Γιώργος Χατζημαρκάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Hydrogen Europe και ο Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Hydrogen. Την συζήτηση του πάνελ συντόνισε ο δημοσιογράφος και διευθυντής του Liberal.gr, Γιώργος Φιντικάκης.

Ειδικότερα, η κα Γκάλι υπογράμμισε ότι ο Διαχειριστής επικεντρώνει στα πράσινα αέρια και υδρογόνο εξηγώντας ότι δεν επαρκεί η μεταφορά πράσινων ηλεκτρονίων, αλλά χρειαζόμαστε με τη μορφή των μορίων, καθώς μεταφέρονται πιο εύκολα, σε μεγαλύτερη πυκνότητα και μπορούν να αποθηκευτούν.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής, χρειάζεται να αντιμετωπίσει την αστάθεια που χαρακτηρίζει τις ΑΠΕ, σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Όσον αφορά τις υφιστάμενες υποδομές, ανέδειξε ότι ο ρόλος που έχουν να παίξουν είναι το ανταγωνιστικό κόστος και η αποδοτικότητα. Εξήγησε πως με ένα αγωγό 45 ιντσών μπορεί να μεταφερθεί υδρογόνο, που ισοδυναμεί με 17 γιγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ από την άλλη τα μεγάλα καλώδια των διασυνδέσεων μπορούν να μεταφέρουν 2-3 γιγαβατώρες. Αναδεικνύοντας ότι είναι 3-4 φορές πιο αποδοτική η μεταφορά ενέργειας μέσω των αγωγών.

Χατζημαρκάκης: Κλειδί οι επενδύσεις σε υποδομές

Ο επικεφαλής της Hydrogen Europe, Γιώργος Χατζημαρκάκης σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η ανάπτυξη της αγοράς υδρογόνου απαιτεί παγκοσμίως επενδύσεις της τάξης των 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2030.

Ο ίδιος, μιλώντας σήμερα στο Hydrogen & Green Gases Forum, επισήμανε ότι το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής ζήτησης για υδρογόνο στην Ε.Ε. μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά με αγωγούς υδρογόνου και μελλοντικές υποδομές αποθήκευσης. Θα πρέπει κατ' επέκταση να γίνουν οι σχετικές επενδύσεις στις υποδομές για να επιτευχθεί ο στόχος του ευρωπαϊκού σχεδίου REPower EU. το θετικό είναι ότι με διαφορά το μεγαλύτερο μέρος των νέων έργων σχεδιάζεται στην Ευρώπη.

Τριανταφυλλόπουλος: Χρειάζεται ισορροπία πιλοτικών και εμπορικών έργων στο υδρογόνο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Hydrogen, Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος στάθηκε στα ζητήματα της αγοράς και ειδικότερα υπογράμμισε ότι είναι ώρα να προωθηθούν εμπορικά έργα και όχι μόνο πιλοτικά έργα. Μάλιστα, όπως επισήμανε ο ίδιος, η εταιρεία Hellenic Hydrogen ήδη κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκοντας την συμμετοχή της σε μια σειρά διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που δύναται να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα των επενδύσεων. Τέλος, ο CEO της κοινής εταιρείας των ΔΕΗ-Motor Oil έκανε ειδική μνεία στην προώθηση κλίματος συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί άμεσα η εθνική στρατηγική υδρογόνου.

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την προώθηση του υδρογόνου και ανανεώσιμων αερίων

Την συζήτηση του πάνελ συντόνισε ο Ιωάννης Στεφάνου, Partner, Head of Energy Sector της Grant Thornton Greece και συμμετείχαν η Μαρία Γεωργίαδου, Senior Expert – Renewable energy R&I policy European Commission DG Research Innovation, ο Ανδρέας Πουλλικκάς, Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και ο Κωνσταντίνος Λεβογιάννης, Head of EU Affairs of NEL Hydrogen.

Ανοίγοντας την συζήτηση του πανελ, η κα Μαρία Γεωργιάδου, ως ειδικός σε θέματα ΑΠΕ της διεύθυνσης καινοτομίας της Κομισιόν, υπογράμμισε ότι για να γίνει πράξει ο στόχος διείσδυσης των ανανεώσιμων αερίων, χρειάζεται να προχωρήσει η δόμηση μιας συναφούς αγοράς. Το ευρωπαϊκό σχέδιο REpowerEU συνιστά μια πρώτη καλή βάση, όπου τίθεται στόχος για παραγωγή και εισαγωγή από τρίτες χώρες, 10 εκατ. τόνων υδρογόνου, αντίστοιχα, καθώς και για παραγωγή 35 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων σε βιομεθάνιο. Επομένως, διαμορφώνει μια βάση για το «startup» της αγοράς που βέβαια πρέπει να συνδυαστεί και να συνοδευτεί με τις κατάλληλες προσαρμογές τόσο σε επίπεδο αγοράς όσο και σε θεσμικό και ρυθμιστικό επίπεδο.

Στη συνάφεια της στρατηγικής υδρογόνου με την διαμόρφωση συνθηκών ανταγωνιστικότητας της οικείας αγοράς αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, Ανδρέας Πουλλικκάς.

Ειδικότερα, ο κύριος Πουλλικκάς παρουσίασε τα βασικά «ορόσημα» της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υδρογόνο και των ανανεώσιμων αερίων, υπογραμμίζοντας, χαρακτηριστικά ότι πλήθος ακόμη χωρών τόσο στην ΕΕ όσο και εκτός αυτής βρίσκονται στη διαδικασία διαμόρφωσης της σχετικής στρατηγικής.

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Λεβογιάννης, Head of EU Affairs of NEL Hydrogen αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις της αγοράς ηλεκτρολυτών και της παραγωγής υδρογόνου προκειμένου να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι. Ο κ. Λεβογιάννης εστίασε μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι, η αγορά «καθαρής» τεχνολογίας πρόκειται να φτάσει τα 600 δισ. δολάρια, έως το 2030, επισημαίνοντας τις μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις που δημιουργούνται στον κλάδο. «Πρόκειται για αγώνα επιβίωσης στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, καθώς η ήπειρος διαθέτει σχεδόν το 1/3 της κατασκευής πράσινων τεχνολογιών, με τα ηνία να κρατάει η Κίνα. Υπογράμμισε, επομένως, τη μεγάλη σημασία ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ευρώπη.