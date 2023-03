Bloomberg: Κύμα εισροής καταθέσεων στις «too big to fail» τράπεζες, μετά το σοκ της SVB

Μαζική εισροή καταθέσεων γνωρίζουν, το τελευταίο διάστημα, οι «Too Big to Fail» τράπεζες των ΗΠΑ, μετά την κατάρρευση τριών μικρότερων ιδρυμάτων (Silicon Valley Bank, Signature Bank και Silvergate) και εν μέσω ανησυχιών ότι η κρίση θα επεκταθεί.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Bloomberg, η JP Morgan, η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα, έλαβε καταθέσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων τις τελευταίες ημέρες, ενώ οι Bank of America, Citigroup και Wells Fargo, γνωρίζουν επίσης υψηλότερο όγκο του συνηθισμένου, σύμφωνα με πηγές.

Εντούτοις, οι εκπρόσωποι των τραπεζών δεν προέβησαν σε κάποιο σχόλιο.

«Οι έξι κορυφαίες τράπεζες στις ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλες για να αποτύχουν (''too big to fail''). Η οικονομική κρίση πριν από δέκα χρόνια το απέδειξε» σημείωσε ο Michael Imerman, επίκουρος καθηγητής στο University of California Irvine.

«Επομένως, είναι ασφαλέστερο να πας σε ένα όνομα με μεγαλύτερο βαθμό βεβαιότητας» συμπλήρωσε.

Η κατάρρευση της SVB - η μεγαλύτερη κατάρρευση αμερικανικής τράπεζας μετά την οικονομική κρίση του 2008 - συνοδεύτηκε από φυγή καταθέσεων, προκαλώντας παράλληλα σοκ στις αγορές.

Εν τω μεταξύ, και άλλες τράπεζες - πέραν των μεγάλων - γνωρίζουν επίσης εισροές καταθέσεων.

Η Citizens Financial Group ανακοίνωσε, τη Δευτέρα, ότι «βλέπει υψηλότερο από το συνηθισμένο ενδιαφέρον από πιθανούς νέους πελάτες τις τελευταίες ημέρες», επεκτείνοντας το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της για την καλύτερη εξυπηρέτηση.