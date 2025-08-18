Καύσιμα: Μικρή πτώση στις τιμές - Πώς διαμορφώνεται η βενζίνη

Μικρή πτώση καταγράφουν οι τιμές καυσίμων με τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι ενώ οι κινήσεις του Brent δεν αφήνουν περιθώρια ανησυχίας για μεγάλες αυξήσεις το επόμενο διάστημα.

Η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,748 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,548 ευρώ το λίτρο και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς οι τιμές χονδρικής θα κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα ή και σε λίγο χαμηλότερα τις επόμενες ημέρες. Με τον τρόπο αυτό, η τουριστική περίοδος εξελίσσεται χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις για τους Έλληνες οδηγούς και τους τουρίστες (τουλάχιστον όσον αφορά στις τιμές των καυσίμων), ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στον νομό Κυκλάδων η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης είναι πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο (στα 2,015 ευρώ).

Η τιμή του Brent κινείται σταθερά κάτω από τα 70 ευρώ, επίπεδα χαμηλά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Και όπως φαίνεται η τάση αυτή θα συνεχιστεί.

Η BofA αναμένει ότι η ενίσχυση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ και τους συμμάχους του θα αυξήσει το πλεόνασμα της αγοράς αργού. Η τράπεζα προέβλεψε επίσης ότι οι τιμές του Brent θα πέσουν κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους λόγω της απότομης αύξησης των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου. Σύμφωνα με την BofA, το μέσο πλεόνασμα της αγοράς πετρελαίου θα αυξηθεί στα 890.000 βαρέλια ημερησίως κατά το 12μηνο που λήγει τον Ιούνιο του 2026. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των παγκόσμιων αποθεμάτων κατά περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η BofA διατήρησε τις πτωτικές της προβλέψεις για τις τιμές του πετρελαίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και αναμένει ότι το Brent θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στα 63,50 δολάρια το βαρέλι και τελικά θα πέσει κάτω από τα 60 δολάρια. Στις 3 Αυγούστου, ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 547.000 βαρέλια την ημέρα τον Σεπτέμβριο και αυτή αποτελεί πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση της παραγωγής του ομίλου.

Σύμφωνα με την τράπεζα, οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη οδηγήσει σε μειωμένο αριθμό πλατφορμών στις ΗΠΑ και θα πρέπει να επιβραδύνουν περαιτέρω την αύξηση της παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, η τιμή του πετρελαίου Brent θα μπορούσε να ανακάμψει πάνω από τα 70 δολάριατο βαρέλι μέχρι το καλοκαίρι του 2026 λόγω ενός συνδυασμού χαλαρότερης παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής, ενός ασθενέστερου δολαρίου, μιας πιο πειθαρχημένης παραγωγής του OΠΕΚ+ και χαμηλότερων όγκων πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Πάντως, όσον αφορά στις βραχυπρόθεσμες τάσεις, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτωτική τάση καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις συνομιλίες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν και την ενδεχόμενη χαλάρωση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στη συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα, η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, απειλεί επίσης να επιβάλει κυρώσεις σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο της Μόσχας εάν οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν προχωρήσουν.

«Η αγορά παρακολουθεί αν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός ή όχι. Η προσδοκία κατάπαυσης του πυρός μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ρωσική παραγωγή», δήλωσε ο Giovanni Staunovo, αναλυτής εμπορευμάτων στην UBS. «Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει κλιμάκωση. Ακόμα κι αν υπάρξει συμφωνία, πιθανότατα θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να χαλαρώσουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επειδή αυτό θα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, δήλωσε ο Staunovo.

Ταυτόχρονα, πιέσεις στις τιμές ασκούν τα ασθενέστερα οικονομικά στοιχεία από την Κίνα, τα οποία πυροδότησαν ανησυχίες για τη ζήτηση καυσίμων.

Οι προβλέψεις για αυξανόμενο πλεόνασμα στην αγορά πετρελαίου επηρέασαν επίσης το κλίμα, όπως και η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων των ΗΠΑ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.