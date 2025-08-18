Το «φράγμα» των 100 δισ. δολαρίων έσπασαν τα έσοδα των smartphones το β’ τρίμηνο

Οι επιδόσεις των κορυφαίων κατασκευαστών smartphones. Μάχη Apple και Samsung.

Σημαντική αύξηση της τάξης του 10% καταγράφηκε στα έσοδα από smartphones παγκοσμίως το β' τρίμηνο του 2025, τα οποία κατάφεραν να υπερβούν για πρώτη φορά το ορόσημο των 100 δισ. δολαρίων. Πρωταγωνίστρια των επιδόσεων ήταν μάλιστα η Apple, η οποία απέσπασε το 43% της αγοράς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Counterpoint και οι πέντε κορυφαίοι κατασκευαστές παρουσίασαν αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση την ίδια περίοδο, με την Apple όμως να βγαίνει νικήτρια της κούρσας εμφανίζοντας αύξηση 13% και επιτυγχάνοντας ιστορικό ρεκόρ εσόδων.

Περισσότερα ξοδεύουν οι καταναλωτές για ένα smartphone

Παρότι βέβαια τα έσοδα αυξήθηκαν οι παγκόσμιες αποστολές smartphones δεν συμβάδισαν - παρουσίασαν άνοδο μόλις 3% - γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές δαπανούν πλέον περισσότερα χρήματα για την αγορά ενός έξυπνου κινητού τηλεφώνου.

Όπως επισημαίνει η Counterpoint η μέση τιμή πώλησης (ASP) των smartphones παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 7% φτάνοντας τα 350 δολάρια, κινούμενη σε νέο ιστορικό υψηλό επίπεδο. Η OPPO μάλιστα ήταν η εταιρεία που εμφάνισε τη μεγαλύτερη αύξηση ASP - +14% - μεταξύ των πέντε κορυφαίων κατασκευαστών.

«Η αγορά σημείωσε ανάπτυξη τόσο σε όγκο όσο και σε αξία, παρά τις συνεχιζόμενες μακροοικονομικές προκλήσεις σε βασικές περιοχές. Με την εξομάλυνση των δασμών από τις ΗΠΑ, οι κατασκευαστές επωφελήθηκαν από τη σταθερή ζήτηση για premium συσκευές, ειδικά στις ανεπτυγμένες αγορές. Η τάση "premiumization" επιταχύνθηκε πέρα από τις προβλέψεις, ενισχυόμενη από ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, βελτιωμένα προγράμματα ανταλλαγής και αυξημένες προωθητικές ενέργειες», αναφέρει σχετικά η αναλύτρια της Counterpoint, Ship Jain.

H κορυφαία πεντάδα των κατασκευαστών

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας, Jeff Fiedhack, η Apple ενίσχυσε την κυριαρχία της στα έσοδα, χάρη στην ισχυρή απόδοση της σειράς iPhone 16 σε πολλές αγορές. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ ήταν αυξημένες στην αρχή του τριμήνου λόγω αβεβαιότητας με τους δασμούς, ενώ το iPhone 16e κυριάρχησε σε αγορές όπως η Ιαπωνία. Δυναμική ήταν η ανάπτυξη και σε αναδυόμενες αγορές όπως η Μέση Ανατολή, η Αφρική και η Ινδία.

Στην περίπτωση της Samsung κατάφερε να ηγηθεί του αριθμού των αποστολών smartphones παγκοσμίως με τα έσοδα της να αυξάνουν κατά 4% σε ετήσια βάση. Υψηλή στην περίπτωση του νοτιοκερεατικού κολοσσού ήταν η ζήτηση για τις foldable συσκευές, κατηγορία που κυριαρχεί χρόνια, ενώ και η premium σειρά Galaxy S25 και το νέο S25 Edge ενίσχυσαν τον τζίρο.

Την υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (+14%) εμφάνισε ωστόσο η Oppo τα έσοδα της οποίας ενισχύθηκαν κατά 10%, παρότι υπήρξε πτώση στον όγκο πωλήσεων. Η επιτυχία αποδίδεται στην επιθετική προώθηση της premium κατηγορίας συσκευών με τις σειρές Reno 13 και Find X8.

Μικρή αύξηση της τάξης του 4% στα έσοδα και 5% στις αποστολές είδε και η Vivo, η οποία επέκτεινε την παρουσιά της σε σγορές όπως η Ινδία, η Μέση Ανατολή, η Αφρική και η Λατινική Αμερική, ενώ σταδιακά αυξάνει και το μερίδιό της στην Ευρώπη.

Η τάση της υψηλότερης δαπάνης για μια smartphone συσκευή αναμένεται σύμφωνα με τους αναλυτές της Counterpoint να συνεχιστεί, γεγονός που θα ενισχύσει τα έσοδα περισσότερο από τον όγκο πωλήσεων. Τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της αγοράς θα πολλαπλασιάσει ωστόσο και η τεχνητή νοημοσύνη που ενσωματώνεται σταδιακά σε όλο και περισσότερα μοντέλα, αλλά και τα foldables.