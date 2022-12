ΕΕ: 9ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας - Τι περιλαμβάνει

Ένατο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το 9ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διαμηνύοντας πως η οικονομία της Μόσχας δείχνει σημάδια υποχώρησης ενώ «θα κρατήσουμε ψηλά την πίεση στο Κρεμλίνο».

«Θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας - σήμερα, αύριο και για όσο χρόνο χρειαστεί. Η Ρωσία συνεχίζει να φέρνει θάνατο και καταστροφή στην Ουκρανία. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και κάνουμε τη Ρωσία να πληρώσει για τη σκληρότητά της. Τα υπάρχοντα 8 πακέτα κυρώσεων που θεσπίσαμε μέχρι στιγμής είναι ήδη σκληρά» τονίζει μεταξύ άλλων η επικεφαλής της Κομισιόν.

Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.

We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty

The existing 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard.

Today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package↓ pic.twitter.com/vWX7fkqZp0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2022