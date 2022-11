Πατέλης: Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη απομείωση χρέους ως ποσοστό ΑΕΠ σε ολόκληρη την ΕΕ

Την μεγαλύτερη απομείωση του χρέους ως ποσοστό ΑΕΠ από οποιαδήποτε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται να έχει η Ελλάδα, σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις της Κομισιόν, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την μεγαλύτερη απομείωση του χρέους ως ποσοστό ΑΕΠ από οποιαδήποτε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται να έχει η Ελλάδα, σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις της Κομισιόν, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Άλεξ Πατέλης.

Chart of the day

This is official EU Commission forecasts

Greece is projected to have the biggest decline in debt/gdp since 2019 of ANY European Union country pic.twitter.com/BdNJsMK8YB

