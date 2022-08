Η ξηρασία «στερεύει» τα ποτάμια της Ευρώπης - Σε κίνδυνο μεταφορές αξίας 80 δισ. δολαρίων

Ο Ρήνος ποταμός - πυλώνας των οικονομιών Γερμανίας, Ολλανδίας και Ελβετίας εδώ και αιώνες - πρόκειται να γίνει σχεδόν αδιάβατος σε ένα σημείο - κλειδί. Στερεύουν οι πλωτές οδοί που κινούν εμπόριο 80 δισ. δολαρίων.

Αντιμέτωπη με αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και ιστορική ξηρασία που στερεύει τα ποτάμια βρίσκεται ολόκληρη η Ευρώπη, ενώ προετοιμάζεται για έναν εξίσου δύσκολο χειμώνα, όπου θα πρέπει να περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. Προετοιμασμένες ήδη για ύφεση, ελλείψεις και ακρίβεια, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να παλέψουν και με την έλλειψη ενός άλλου πολύτιμου αγαθού: της βροχής.

Εβδομάδες θερμοκρασιών ρεκόρ, με ελάχιστες βροχοπτώσεις αυτό το καλοκαίρι, έχουν αποστραγγίσει τη στάθμη του Ρήνου, την εμπορική αρτηρία της Γερμανίας, προκαλώντας καθυστερήσεις στη ναυτιλία και ωθώντας το κόστος μεταφοράς σε πενταπλάσια επίπεδα.

Οι πλωτές οδοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν αχίλλειο πτέρνα για την ευρωπαϊκή οικονομία, προειδοποιούν αναλυτές. Τα προβλήματα στις πλωτές οδούς θα ήταν πρόκληση ακόμα και σε ιδανικές οικονομικές συνθήκες, ενώ τώρα με την Ευρώπη στο χείλος της ύφεσης εντείνεται η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστήσει την εσωτερική ναυτιλία πιο ανθεκτική.

Τα ποτάμια και τα κανάλια της ηπείρου μεταφέρουν πάνω από 1 τόνο φορτίου ετησίως για κάθε κάτοικο της ΕΕ, ενώ συνεισφέρουν περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία μέσω μεταφορών, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται σε στοιχεία της Eurostat και επικαλείται το Bloomberg.

Η Moody's χαρακτηρίζει τη χαμηλή στάθμη του νερού «credit negative» για τις εταιρείες χημικών προϊόντων με εγκαταστάσεις κατά μήκος του ποταμού, καθώς επιβαρύνει τις ήδη προβληματικές αλυσίδες εφοδιασμού, αυξάνει το κόστος και μπορεί να περιορίσει την παραγωγή. Επιπλέον, οι μεταφορές μέσω του ποταμού δεν μπορούν να αντικατασταθούν πλήρως βραχυπρόθεσμα από εναλλακτικές λύσεις όπως τρένα ή φορτηγά.

Η χαμηλή στάθμη των υδάτων του Ρήνου δείχνει πώς η κλιματική αλλαγή έχει απτή αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες, τα κέρδη και την πιστωτική ποιότητα των εταιρειών και μπορεί να απαιτήσει στρατηγικές αλλαγές, τονίζει ο οίκος αξιολόγησης.

Το 2018, όπου η στάθμη του Ρήνου είχε επίσης υποχωρήσει σημαντικά, οι μειωμένες προμήθειες και πρώτες ύλες οδήγησαν σε αύξηση των τιμών βενζίνης, ακόμη και ελλείψεις. Τότε, εκτιμήθηκε πως ο αντίκτυπος μείωσε τον ρυθμό αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του 2018 κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε κάθε τρίμηνο.

Επιπλέον, αναφέρει η Moody's, τα χαμηλά επίπεδα νερού περιορίζουν την παραγωγή και μη χημικών παραγωγών, όπως οι επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε επειδή η προμήθεια άνθρακα γίνεται πιο δύσκολη, αν όχι αδύνατη, είτε λόγω των περιορισμών στο νερό ψύξης. Αυτό επιδεινώνει περαιτέρω τις ήδη περιορισμένες παροχές ηλεκτρικής ενέργειας και έχει ως αποτέλεσμα ακόμη υψηλότερο λειτουργικό κόστος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ναυτιλίας, η στάθμη του νερού στο Kaub, δυτικά της Φρανκφούρτης, προβλέπεται να υποχωρήσει στο κρίσιμο όριο των 40 εκατοστών στις 12 Αυγούστου, πέφτοντας στα 38 εκατοστά αργότερα την ίδια ημέρα. Προβλέπεται να πέσει έως και 37 εκατοστά την επόμενη. Σε αυτό το επίπεδο, τα πλοία που χρησιμοποιούνται κυρίως για μεταφορές βαρέων αγαθών σε ποτάμια και διώρυγες (φορτηγίδες) ουσιαστικά δεν μπορούν να διέλθουν από το ποτάμι.

Το Servia, που μεταφέρει σιδηρομετάλλευμα από το λιμάνι του Ρότερνταμ στο εργοστάσιο της γερμανικής χαλυβουργίας Thyssenkrupp στο Ντούισμπουργκ, μπορεί να φορτώσει μόνο το 30-40% της χωρητικότητάς του ή κινδυνεύει να προσαράξει. «Κανονικά το νερό είναι περισσότερα από δύο μέτρα κάτω από το πλοίο, αλλά τώρα είναι μόνο 40 εκατοστά σε ορισμένα σημεία», ανέφερε στο Reuters ο καπετάνιος του, Peter Claereboets. «Η πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε αυτά τα σημεία χωρίς να αγγίξουμε, χωρίς να καταστρέψουμε το πλοίο».

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση της στάθμης του νερού και αυτό θα σημαίνει «το τέλος του παιχνιδιού» για όλο και περισσότερα πλοία, δήλωσε στο Bloomberg ο Joachim Hessler, διευθύνων σύμβουλος στη ναυτιλιακή εταιρεία Maintank GmbH.

In particular, a dry Rhine, which is used to move as much as 10% of Europe’s chemicals, threatens to prevent producers receiving products they desperately need to cope with risks to gas supply.3/3 pic.twitter.com/bzSs4J4WyL

— Jean-Charles GAND (@jeancharlesgand) August 10, 2022