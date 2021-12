ESM: Aποδεσμεύτηκε το πακέτο «δόσεων» των 644,42 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα

Σε συνέχεια της επιτυχούς αξιολόγησης του Δεκεμβρίου ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ενεργώντας εκ μέρους των μελών της Ευρωζώνης, ολοκλήρωσε την διαδικασία εκταμίευσης των 644,42 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, τα οποία και προκύπτουν από τα κέρδη των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα (SMP / ANFA).

Αυτή είναι και η έκτη επιστροφή κεφαλαίων στην Ελλάδα, και έρχεται μετά από την 12η έκθεση αξιολόγησης της Κομισιόν, της ΕΚΤ και του ESM, στα πλαίσια της ενισχυμένης Εποπτείας.

#ESM, acting as an agent for the euro area member states, completed a transfer of €644.42 million to Greece. This is the sixth transfer of amounts equivalent to the income earned on SMP/ANFA holdings, part of debt relief measures for Greece tied to policy commitments pic.twitter.com/eopKjPAMeJ

