ΟΗΕ: Κρίσμος ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος της Κύπρου για τη Γάζα

«Της πρωτοβουλίας ηγείται η Κυπριακή Δημοκρατία, με την υποστήριξη των συναδέλφων μας στο Γραφείο Υπηρεσιών Έργων του ΟΗΕ (UNOPS), στο πλαίσιο αυτών που προβλέπονται από το Ψήφισμα 2720 του Συμβουλίου Ασφαλείας» πρόσθεσε.

«Ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος της Κύπρου αποτελεί κρίσιμο μέρος της ανθρωπιστικής αλυσίδας και επαναλειτούργησε χθες» ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Γεν. Γραμματέα ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ απαντώντας σε ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το θέμα.

Ο κ. Ντουζαρίκ τόνισε ότι «το πλεονέκτημα του κυπριακού διαδρόμου είναι ότι ο τελωνειακός έλεγχος από το Ισραήλ πραγματοποιείται στην Κύπρο, στη Λεμεσό, γεγονός που ελπίζουμε ότι θα επιταχύνει την αποδέσμευση των φορτίων που φτάνουν στο λιμάνι της Ασντόντ με σκοπό την άμεση μεταφορά τους στη Γάζα».

