Ίσως η τελευταία «ήσυχη» εβδομάδα

Η επόμενη εβδομάδα ίσως είναι η τελευταία σχετικά «ήσυχη» εβδομάδα.

Ο λόγος είναι και πάλι η αντιπαράθεση που ξεδιπλώνεται διεθνώς από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, για τον πληθωρισμό.

Και διαπερνά τόσο τις οικονομικές όσο και τις πολιτικές εξελίξεις.

Το πρώτο «γεγονός» που αναμένεται να επηρεάσει έτσι κι αλλιώς το πιθανώς ήρεμο διάλειμμα των πρώτων ημερών της επόμενης εβδομάδας είναι τα αποτελέσματα για την απασχόληση στις ΗΠΑ (Πέμπτη), και το δεύτερο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη με το κλείσιμο της εβδομάδας.

Η σημασία αυτών των στοιχείων ενδέχεται να είναι καταλυτική.

Η οικονομία των ΗΠΑ έχασε με την πανδημία περί τα 22 εκατ. θέσεις εργασίας. Μέχρι σήμερα εξακολουθεί η απώλεια να είναι λίγο μεγαλύτερη από 8 εκατ. θέσεις εργασίας. Αν τα στοιχεία την Πέμπτη δείξουν μία ισχυρή μείωση της ανεργίας, οι αγορές είναι βέβαιο ότι θα αντιδράσουν με αντανακλαστικά προεξόφλησης της ανόδου των πληθωριστικών προσδοκιών…

Για την Ευρώπη οι προβλέψεις κάνουν λόγο για βέβαιη ανοδική πίεση στις τιμές ειδικά σε οικονομίες όπως η Γερμανική, το μέγεθος η δομή και η διασύνδεση της οποίας με την υπόλοιπη Ευρώπη συμπαρασύρει τις τιμές και τον συνολικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, που ήδη στην Ευρωζώνη σε ελάχιστους μήνες έχει φτάσει το 1,6%.

Χαρακτηριστικό της τάσης που καταγράφεται είναι ένα report του Idealo, ενός διεθνούς portal σύγκρισης τιμών, το οποίο αφορά τις αλλαγές στις τιμές προϊόντων που εξαρτώνται κατασκευαστικά από τα μικρο-chip η παραγωγή των οποίων έχει υποστεί «ζημιές» στην διάρκεια της πανδημίας. Τα στοιχεία είναι εκπληκτικά.

Η αύξηση των τιμών στους πολύ-λειτουργικούς εκτυπωτές είναι 33,1%, στα ρούτερ 29,2%, στις συσκευές τηλεόρασης 27,8%, στις ηλεκτρονικές φωτογραφικές μηχανές 14,1%, στα smartphone 8,1%, στα notebook 5,8%, στους sever NAS 4,7%, στις smart TV 2,5%, στα pc all in one 1,8%, κ.λ.π.

Οι τιμές των πρώτων υλών και ειδικά των μετάλλων βρίσκονται ήδη στα ύψη, μαζί με τα οικοδομικά υλικά, τις ναυτιλιακές μεταφορές, κ.α.

Οι «τάσεις» αυτές αποτυπώνονται με τον πλέον εύγλωττο τρόπο στην τιμή του χρυσού που κινείται σχεδόν σταθερά προς τα 1900 δολ/ουγγιά.

Βέβαια οι κεντρικοί τραπεζίτες επιμένουν σχεδόν όλοι με μία φωνή ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι παροδικές και δεν θα επηρεάσουν μακροπρόθεσμα τις οικονομίες και τις αγορές. Αυτό είναι κάτι που οι αγορές θέλουν να ακούν διαρκώς καθώς έτσι καθησυχάζεται η ανησυχία για το αν και πότε οι κεντρικές τράπεζες θα υποχρεωθούν να επιβραδύνουν και τελικά να σταματήσουν τα… τυπογραφία τους.

Το βασικό τους επιχείρημα, στο οποίο ακολουθούν και οι αναλυτές των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών, είναι ότι ο λεγόμενος νομισματικός πληθωρισμός των QE που έχει εφαρμοσθεί μετά το 2008 δεν είχε προκαλέσει τα τελευταία 12 χρόνια πληθωριστικές πιέσεις.

Από την άλλη πλευρά όμως οι φωνές που προειδοποιούν για το αντίθετο, όπως εκείνη του Λάρι Σάμερς υπεύθυνου για την «γραμμή» Κλίντον και Ομπάμα, υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα διαφέρουν ουσιαστικά από τότε και οδηγούν σε αντίθετο αποτέλεσμα. Και το επιχείρημά του στηρίζεται στο ότι η νομισματική χαλάρωση πριν την πανδημία συνοδευόταν από δημοσιονομικές πολιτικές «σφικτές» ήτοι περιοριστικές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.

Αντίθετα το ξέσπασμα της πανδημίας έχει οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των πολιτικών νομισματικής και δημοσιονομικής χαλάρωσης. Ένα μίγμα που ο ίδιος και άλλοι επιφανείς οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οδηγεί αναπόφευκτα σε ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.

Υπάρχει και ή άλλη, η τρίτη άποψη, που λέει ότι ανεξάρτητα από το αν είναι παροδικές ή όχι οι πληθωριστικές πιέσεις, εφ΄ όσον η «παροδικότητά» τους διατηρηθεί λόγω της εξέλιξης της πανδημίας για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, θα λειτουργήσουν σαν εφαλτήριο πληθωριστικών προσδοκιών, που δύσκολα οι κεντρικές τράπεζες θα μπορέσουν να ελέγξουν χωρίς δύσκολες πολιτικές και κοινωνικές επιπλοκές στην συνέχεια… Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόσφατα η BIS σε μελέτη που δημοσίευσε – και την οποία παρουσίασε πρόσφατα το Insider.gr - διαπιστώνει ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες καθ’ εαυτές αποτελούν πλέον ισχυρό παράγοντα ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων.

Όπως και να έχει το πράγμα πάντως ο χρόνος τρέχει ανάποδα καθώς πέρα από τα στοιχεία που πρόκειται να βγουν για την ανεργία (ΗΠΑ) και τον πληθωρισμό (Ευρώπη) στα τέλη αυτής της εβδομάδας, στα μέσα του μήνα τόσο η ΕΚΤ, όσο και η Fed πρέπει να πάρουν δημόσια πλέον θέση για το τι θα κάνουν μπροστά στην νέα αυτή κατάσταση.

Και οι αγορές περιμένουν βέβαια με το δάχτυλο… στην σκανδάλη.